É curioso que não tenha no meu jardim um ipê para florir nos invernos que me restam. Quando me mudei para a casa onde moro, há mais de uma década, até plantei muda que, por mais que pelejasse, não foi para frente. Tentei outra e deu-se o mesmo. Assim, nunca consegui formar um ipê para chamar de meu. Tenho até pensado que a sina dos meus olhos é recolher belezas naquilo que não me pertence. O que não impede meu coração de bater mais forte diante de ipês que florescem em terrenos alheios. Tenho certeza de que o Acaso, que adora me surpreender, coloca em meu caminho também obras de arte da natureza. Pois não é que fez vingar, a poucos metros de onde eu havia feito duas tentativas, um ipê amarelo no jardim do vizinho? E manejou para que um grande galho viesse dar o ar de sua graça sobre minha calçada, bem defronte do portão da garagem? Assim, dias atrás, foi maravilhoso sair e voltar podendo olhar para as flores que pela primeira vez irromperam em profusão. Como elas não têm proprietários, pertencem àqueles que lhes reconhecem a beleza, parei minhas atividades várias vezes só para admirá-las.

Mas eis que numa manhã, dando ré para sair de casa, levei um baque ao perceber que muitas caíam lentamente no chão devido ao movimento da brisa que soprava. Movida por impulso, fotografei o momento, esperançosa de que ao voltar a queda houvesse cessado e elas permanecessem ainda por algum tempo no alto, coroando de ouro a copa e minha alma. Estava equivocada. No retorno, ainda assisti ao vento do entardecer soprando como um maestro invisível que estivesse encerrando sua apresentação. Flor a flor, e depois quase como um chuvisco luminoso, o amarelo foi abandonando a altura dos galhos e se entregou por completo à insensibilidade do petit pavé.

Senti um nó no gurgumilho, deu vontade de chorar, ainda que soubesse ser a matéria prima da flor a efemeridade; ou talvez por isso mesmo. Ao ser tocada naquele momento pelo tapete amarelo, tive de reconhecer o que era o desconforto que se movia no meu peito: a consciência da transitoriedade, a minha frágil natureza humana. Também somos feitos de longos períodos de espera que preparam florações curtas. Acumulamos forças no silêncio e, vez ou outra, explodimos em atos de beleza ou bondade que duram muito menos do que gostaríamos. Mas (quem há de saber?) podemos deixar pelo caminho algum rastro daquilo que fomos, tapetes de pétalas que contem a discreta história das nossas brevíssimas estações de luz.