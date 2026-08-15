Será sepultado neste sábado, 15, em Ituverava, o corpo de Renan Buliani Azevedo, de 35 anos, vítima de um latrocínio - roubo seguido de morte - ocorrido na madrugada de sexta-feira, 14, em Guará.

Renan estava com o pai quando os dois foram abordados por criminosos que tentavam roubar uma caminhonete Fiat Toro. Segundo as informações da ocorrência, a vítima tentou impedir a ação dos assaltantes.

Durante o roubo, um dos suspeitos, que estava armado, efetuou três disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça de Renan.