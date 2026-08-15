Será sepultado neste sábado, 15, em Ituverava, o corpo de Renan Buliani Azevedo, de 35 anos, vítima de um latrocínio - roubo seguido de morte - ocorrido na madrugada de sexta-feira, 14, em Guará.
Renan estava com o pai quando os dois foram abordados por criminosos que tentavam roubar uma caminhonete Fiat Toro. Segundo as informações da ocorrência, a vítima tentou impedir a ação dos assaltantes.
Durante o roubo, um dos suspeitos, que estava armado, efetuou três disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça de Renan.
A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.
O pai de Renan também ficou ferido durante a ocorrência e recebeu atendimento médico.
O velório teve início às 7h deste sábado, em Ituverava. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h, no Cemitério Central de Ituverava.
Suspeitos foram presos
A Polícia Militar prendeu os dois suspeitos de participação no crime. O primeiro foi localizado poucas horas após o latrocínio e, segundo a corporação, estava com a arma utilizada na ação.
Já o segundo suspeito foi encontrado na tarde de sexta-feira escondido em uma casa abandonada, encerrando as buscas pelos envolvidos.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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