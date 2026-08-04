Quatro adolescentes foram apreendidos após uma tentativa de roubo à farmácia Drogão Super, na avenida Presidente Vargas, em Franca, na noite de sexta-feira, 14.

A ocorrência foi registrada às 21h53, depois que a Polícia Militar recebeu informações de que quatro indivíduos haviam entrado na farmácia e anunciado o roubo. O grupo teria utilizado um simulacro de arma de fogo durante a ação e fugido do local em bicicletas.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram dois adolescentes no cruzamento da rua Paraná com a avenida Brasil. Eles teriam confessado participação na tentativa de roubo e indicado que havia outros dois envolvidos. Na sequência, outros dois adolescentes foram localizados na rua Paraná e também teriam confessado participação na ação.