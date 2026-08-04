Quatro adolescentes foram apreendidos após uma tentativa de roubo à farmácia Drogão Super, na avenida Presidente Vargas, em Franca, na noite de sexta-feira, 14.
A ocorrência foi registrada às 21h53, depois que a Polícia Militar recebeu informações de que quatro indivíduos haviam entrado na farmácia e anunciado o roubo. O grupo teria utilizado um simulacro de arma de fogo durante a ação e fugido do local em bicicletas.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram dois adolescentes no cruzamento da rua Paraná com a avenida Brasil. Eles teriam confessado participação na tentativa de roubo e indicado que havia outros dois envolvidos. Na sequência, outros dois adolescentes foram localizados na rua Paraná e também teriam confessado participação na ação.
Um dos adolescentes teria informado aos policiais que foi responsável por portar o simulacro durante o roubo e indicou o local onde havia escondido o objeto. A equipe foi até o ponto indicado e encontrou, em meio a arbustos, um simulacro de pistola de cor preta, com características semelhantes às de uma arma de fogo real, incluindo dimensões, coloração e peso.
O gerente da Drogão Super relatou aos policiais que os quatro adolescentes entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo, sendo que um deles portava o simulacro. A ação, no entanto, não resultou na subtração de dinheiro ou objetos. Imagens do sistema de monitoramento interno foram entregues à polícia.
Comportamento reincidente
Ainda durante a abordagem, os adolescentes teriam relatado que não seria a primeira vez que se reuniam para praticar roubos. Dois deles também confessaram participação em um ato infracional análogo ao crime de roubo ocorrido no Brasília Auto Posto, na avenida Rio Branco, no Jardim Francano, em 15 de junho deste ano.
Os quatro adolescentes foram apreendidos e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária). As mães foram comunicadas sobre a apreensão e a Polícia Civil formalizou a apreensão dos quatro por ato infracional análogo ao crime de roubo tentado. Eles serão encaminhados ao Caip (Centro de Atendimento Inicial e Provisório) de Franca, onde permanecem à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.