Três mulheres ficaram feridas após um carro descer desgovernado, bater contra um muro e, na sequência, atingir um poste na noite desta sexta-feira, 14, na rua Miguel Marangoni, no Jardim Bueno, em Franca. O momento foi registrado por uma câmera de segurança.

Segundo informações do motorista, ele havia parado o carro em frente à casa de uma das vítimas, em um trecho de descida que dá acesso à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. Pouco depois, o veículo começou a se movimentar sozinho.

Uma das mulheres chegou a se jogar do carro durante a descida. O veículo, que estava com as rodas viradas para a calçada, bateu contra um muro e continuou descendo a rua até atingir um poste.

Atendimento às vítimas