15 de agosto de 2026
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Mulher pula de carro desgovernado e três ficam feridas em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Carro destruído após bater em poste no Jardim Bueno, em Franca
Carro destruído após bater em poste no Jardim Bueno, em Franca

Três mulheres ficaram feridas após um carro descer desgovernado, bater contra um muro e, na sequência, atingir um poste na noite desta sexta-feira, 14, na rua Miguel Marangoni, no Jardim Bueno, em Franca. O momento foi registrado por uma câmera de segurança.

Segundo informações do motorista, ele havia parado o carro em frente à casa de uma das vítimas, em um trecho de descida que dá acesso à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. Pouco depois, o veículo começou a se movimentar sozinho.

Uma das mulheres chegou a se jogar do carro durante a descida. O veículo, que estava com as rodas viradas para a calçada, bateu contra um muro e continuou descendo a rua até atingir um poste.

Atendimento às vítimas

Uma das vítimas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com uma fratura no braço. As outras duas foram encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e preservou o local para o trabalho da Polícia Científica.

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