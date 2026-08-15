Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil realizada na tarde desta sexta-feira, 14, em Cristais Paulista.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na região central da cidade. A ação contou com a participação da Polícia Civil de Cristais Paulista, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e da equipe K9 da Delegacia Seccional de Polícia de Franca.

Segundo a polícia, as investigações indicavam que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Cão farejador auxiliou nas buscas