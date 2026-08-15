15 de agosto de 2026
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DROGAS

Jovem de 18 anos é preso por tráfico durante operação em Cristais

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação teve apoio da equipe K9 da Delegacia Seccional de Polícia de Franca
Ação teve apoio da equipe K9 da Delegacia Seccional de Polícia de Franca

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil realizada na tarde desta sexta-feira, 14, em Cristais Paulista.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na região central da cidade. A ação contou com a participação da Polícia Civil de Cristais Paulista, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e da equipe K9 da Delegacia Seccional de Polícia de Franca.

Segundo a polícia, as investigações indicavam que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Cão farejador auxiliou nas buscas

Durante as buscas na residência, realizadas com apoio de um cão policial, os agentes encontraram porções de uma substância semelhante à maconha, pequenas mudas de cannabis, materiais utilizados para embalar drogas e utensílios com resquícios de substâncias suspeitas.

Também foram apreendidas anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes, dinheiro em notas fracionadas, um aparelho celular e um rádio comunicador.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para análise.

Suspeito já era conhecido da polícia

De acordo com a Polícia Civil, o jovem já possuía registros anteriores por envolvimento, quando ainda era adolescente, em atos infracionais semelhantes a crimes graves, entre eles o tráfico de drogas.

Após a operação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, onde foi autuado em flagrante.

Delegado pediu prisão preventiva

Além da prisão em flagrante, o delegado responsável pelo caso solicitou à Justiça a conversão da medida em prisão preventiva.

Entre os argumentos apresentados está o risco de reiteração criminosa, segundo a autoridade policial.

O jovem permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

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