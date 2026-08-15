Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil realizada na tarde desta sexta-feira, 14, em Cristais Paulista.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na região central da cidade. A ação contou com a participação da Polícia Civil de Cristais Paulista, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e da equipe K9 da Delegacia Seccional de Polícia de Franca.
Segundo a polícia, as investigações indicavam que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.
Cão farejador auxiliou nas buscas
Durante as buscas na residência, realizadas com apoio de um cão policial, os agentes encontraram porções de uma substância semelhante à maconha, pequenas mudas de cannabis, materiais utilizados para embalar drogas e utensílios com resquícios de substâncias suspeitas.
Também foram apreendidas anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes, dinheiro em notas fracionadas, um aparelho celular e um rádio comunicador.
Todo o material foi recolhido e encaminhado para análise.
Suspeito já era conhecido da polícia
De acordo com a Polícia Civil, o jovem já possuía registros anteriores por envolvimento, quando ainda era adolescente, em atos infracionais semelhantes a crimes graves, entre eles o tráfico de drogas.
Após a operação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, onde foi autuado em flagrante.
Delegado pediu prisão preventiva
Além da prisão em flagrante, o delegado responsável pelo caso solicitou à Justiça a conversão da medida em prisão preventiva.
Entre os argumentos apresentados está o risco de reiteração criminosa, segundo a autoridade policial.
O jovem permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.