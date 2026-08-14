Dois dos seis detentos que fugiram do Presídio de Passos, a cerca de 105 km de Franca, foram recapturados pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 14, segundo informações divulgadas pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Outros três continuam foragidos, enquanto um sexto detento se apresentou espontaneamente à Polícia Civil.

Dois são recapturados

Os recapturados são Marco Túlio da Cruz Fabiano, de 28 anos, e Diogo da Cruz Fabiano, de 24 anos. Os dois estavam entre os presos que deixaram a unidade prisional em 30 de julho.

Com as duas recapturas e a apresentação espontânea de Matheus Loiola Divino, de 22 anos, permanecem foragidos Júlio Arnaldo Toledo, de 23 anos; Leonardo Willians Silva Pereira, de 26 anos; e Wagner Santos de Lima, de 42 anos.

Três continuam foragidos