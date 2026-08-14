Dois dos seis detentos que fugiram do Presídio de Passos, a cerca de 105 km de Franca, foram recapturados pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 14, segundo informações divulgadas pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Outros três continuam foragidos, enquanto um sexto detento se apresentou espontaneamente à Polícia Civil.
Dois são recapturados
Os recapturados são Marco Túlio da Cruz Fabiano, de 28 anos, e Diogo da Cruz Fabiano, de 24 anos. Os dois estavam entre os presos que deixaram a unidade prisional em 30 de julho.
Com as duas recapturas e a apresentação espontânea de Matheus Loiola Divino, de 22 anos, permanecem foragidos Júlio Arnaldo Toledo, de 23 anos; Leonardo Willians Silva Pereira, de 26 anos; e Wagner Santos de Lima, de 42 anos.
Três continuam foragidos
Segundo a Sejusp, Júlio Arnaldo Toledo foi admitido no Presídio de Passos em fevereiro de 2025 e possui cinco passagens pelo sistema prisional desde 2022.
Leonardo Willians Silva Pereira ingressou na unidade em setembro de 2025 e também possui cinco passagens pelo sistema prisional, desde 2017.
Já Wagner Santos de Lima foi admitido em dezembro de 2024 e possui quatro passagens pelo sistema prisional desde 2017.
As forças de segurança continuam realizando buscas para localizar os três fugitivos. Informações que possam contribuir com a localização podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo canal de denúncias online DDU Web.
Sexto fugitivo se apresentou
Matheus Loiola Divino, que também havia fugido do presídio, não aparece entre os procurados porque se apresentou espontaneamente na Delegacia da Polícia Civil de Passos na tarde de 3 de agosto.
Com isso, dos seis detentos que deixaram a unidade em 30 de julho, dois foram recapturados, um se apresentou e outros três continuam sendo procurados.
Fuga é investigada
A fuga ocorreu em 30 de julho. Durante uma conferência de rotina nas celas, policiais penais constataram que o cadeado de uma delas havia sido rompido e, na sequência, verificaram a ausência dos seis detentos.
As circunstâncias da fuga são investigadas pelo Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais). A Sejusp também informou que medidas administrativas foram adotadas para apurar o caso.
Os seis detentos tinham entre 22 e 42 anos e estavam presos na unidade havia pelo menos sete meses. A Sejusp não informou quais crimes motivaram as condenações dos presos.
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