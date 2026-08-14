Um trecho da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, nas proximidades do cruzamento com a rua Chile, será totalmente interditado a partir desta sexta-feira, 14, para a realização de obras de drenagem. A previsão é de que a restrição permaneça até o próximo dia 22.
A interdição foi autorizada pelo Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e é necessária para a execução dos serviços contratados pela Prefeitura.
Trecho afetado
Durante o período de obras, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas ao passarem pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, descendo a cachoeira. O desvio será feito pela rua Chile, com conversão à esquerda na rua Ana Jacinto Caleiro.
Na sequência, o trajeto segue pela rua Professora Suzana Ribeiro Sandoval, com entrada à esquerda na rua Venezuela e, posteriormente, retorno à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
O acesso aos moradores será mantido durante a execução da obra, conforme as orientações estabelecidas para a interdição.
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