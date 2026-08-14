Um trecho da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, nas proximidades do cruzamento com a rua Chile, será totalmente interditado a partir desta sexta-feira, 14, para a realização de obras de drenagem. A previsão é de que a restrição permaneça até o próximo dia 22.

A interdição foi autorizada pelo Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e é necessária para a execução dos serviços contratados pela Prefeitura.

Trecho afetado

Durante o período de obras, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas ao passarem pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, descendo a cachoeira. O desvio será feito pela rua Chile, com conversão à esquerda na rua Ana Jacinto Caleiro.