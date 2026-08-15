O ditado "filho de peixe, peixinho é" se aplica mais uma vez no Franca Basquete. Neste início do Campeonato Paulista, vários garotos da base vêm ganhando espaço na equipe principal. Entre eles, está Vithor Alves Dornelles, de 16 anos, que já disputou dois dos três jogos do time na competição.

Filho do ex-jogador e multicampeão por Franca Márcio Dornelles, o jovem herdou até o mesmo número e nome na camisa: 15 e Dornelles. A oportunidade para os jovens da base surgiu porque o técnico Helinho Garcia vem mesclando a equipe. Os novos contratados ainda intercalam a pré-temporada com o Estadual.

Herança dentro e fora da quadra

Vithor nasceu em Franca, joga na base do clube desde criança e pegou o finalzinho da carreira do pai, que também atuava como ala/armador e se aposentou em 2019, aos 43 anos. Márcio Dornelles é gaúcho de Porto Alegre e tem vários títulos com a camisa do Franca Basquete.