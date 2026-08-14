14 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Fiat Toro avança Pare, bate em Honda Fit e carro para em coqueiro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Honda Fit destruído após batida na Vila Santa Rita; Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência
Honda Fit destruído após batida na Vila Santa Rita; Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência

Dois carros ficaram destruídos após um acidente na tarde desta sexta-feira, 14, no cruzamento da rua João Quirino de Souza com a alameda Arminda Nogueira, na Vila Santa Rita, em Franca. Segundo informações apuradas no local, um Fiat Toro avançou a sinalização de "Pare" e bateu contra um Honda Fit que trafegava pela via preferencial.

O motorista da Fiat Toro, um idoso, seguia pela rua João Quirino de Souza quando teria avançado o cruzamento e atingido o Honda Fit, que estava na preferencial da alameda Arminda Nogueira.

Com o impacto, o Honda Fit foi lançado contra uma placa de sinalização. Na sequência, a motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um coqueiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência.

Apesar da força da batida e dos danos provocados nos dois veículos, ninguém quis ser encaminhado para atendimento médico.

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