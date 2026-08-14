Dois carros ficaram destruídos após um acidente na tarde desta sexta-feira, 14, no cruzamento da rua João Quirino de Souza com a alameda Arminda Nogueira, na Vila Santa Rita, em Franca. Segundo informações apuradas no local, um Fiat Toro avançou a sinalização de "Pare" e bateu contra um Honda Fit que trafegava pela via preferencial.

O motorista da Fiat Toro, um idoso, seguia pela rua João Quirino de Souza quando teria avançado o cruzamento e atingido o Honda Fit, que estava na preferencial da alameda Arminda Nogueira.

Com o impacto, o Honda Fit foi lançado contra uma placa de sinalização. Na sequência, a motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um coqueiro.