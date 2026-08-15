O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) cassou, por unanimidade, o diploma do vereador Rinaldo Grou Gobbi (União Brasil), eleito em Igarapava, cidade a aproximadamente 90 quilômetros de Franca, nas eleições municipais de 2024. O julgamento ocorreu na quinta-feira, 13, após o colegiado acolher recurso apresentado pelo diretório municipal do PSB e reconhecer que o vereador estava inelegível na data do pleito.

A decisão tem como origem a demissão de Rinaldo do serviço público municipal, ocorrida em maio de 2024, após um processo administrativo disciplinar por abandono de cargo. Na avaliação do TRE-SP, os efeitos dessa penalidade foram restabelecidos antes da eleição, o que fez incidir a causa de inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/90.

A consequência imediata é a anulação dos votos obtidos pelo vereador e a necessidade de uma nova totalização dos votos para definir a distribuição das cadeiras na Câmara Municipal de Igarapava.

Demissão e registro de candidatura