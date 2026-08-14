O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre, na próxima segunda-feira, 17, às 10 horas, as inscrições para os cursos gratuitos de Tranças e Escovista. Ao todo, são 20 vagas, sendo dez para cada turma.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, na página do programa Caminho para o Emprego. Podem participar pessoas com mais de 18 anos.

As aulas serão realizadas entre os dias 14 de setembro e 5 de outubro, sempre às segundas, terças e quartas-feiras, na sede do Fussol, localizada na rua Major Mendonça, 1.659, na Vila Santo Antônio.

Horários e cursos