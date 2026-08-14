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Fussol abre inscrições para cursos de Tranças e Escovista

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Curso de tranças do Fussol em Franca
Curso de tranças do Fussol em Franca

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre, na próxima segunda-feira, 17, às 10 horas, as inscrições para os cursos gratuitos de Tranças e Escovista. Ao todo, são 20 vagas, sendo dez para cada turma.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, na página do programa Caminho para o Emprego. Podem participar pessoas com mais de 18 anos.

As aulas serão realizadas entre os dias 14 de setembro e 5 de outubro, sempre às segundas, terças e quartas-feiras, na sede do Fussol, localizada na rua Major Mendonça, 1.659, na Vila Santo Antônio.

Horários e cursos

O curso de Tranças será realizado das 8h30 às 11h30. Já as aulas de Escovista ocorrerão das 13 às 17 horas.

As duas formações terão aulas às segundas, terças e quartas-feiras, no mesmo período, entre 14 de setembro e 5 de outubro.

O telefone (16) 3711-9311 está disponível para informações.

Serviço

Tranças

  • Período: 14 de setembro a 5 de outubro
  • Dias: segundas, terças e quartas-feiras
  • Horário: das 8h30 às 11h30
    Local: Fussol

Escovista

  • Período: 14 de setembro a 5 de outubro
  • Dias: segundas, terças e quartas-feiras
  • Horário: das 13 às 17 horas
    Local: Fussol

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