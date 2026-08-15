O Franca Basquete defende a liderança do Campeonato Paulista contra o Corinthians, neste sábado, 15, às 16h. A partida será no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo. A outra equipe da competição que também ainda não perdeu é o Mogi.
Tanto o time francano quanto a equipe da capital somam três vitórias em três jogos após as três primeiras rodadas do Estadual. O Franca vem de resultados positivos contra Bauru, Osasco e Paulistano, na última quinta-feira. O Corinthians, por sua vez, venceu Osasco, São José e Pinheiros, respectivamente.
Para os dois jogos fora de casa, o técnico Helinho Garcia conta com o elenco quase completo. Parodi e David Jackson fizeram suas estreias no Estadual e foram destaques na vitória diante do Paulistano.
Outros três jogadores anunciados pelo clube para a temporada ainda não se apresentaram: o ala norte-americano Jordan Williams, o armador Vitinho e o ala/armador Gui Deodato. Williams deve chegar ainda este mês. Vitinho e Deodato têm previsão de apresentação em outubro e dezembro, respectivamente.
Helinho destacou a vitória sobre o Paulistano e o maior entrosamento do time, que fará sua quarta partida na competição. O treinador também projetou jogo duro contra o Corinthians. "O Corinthians é, sem dúvida, um dos favoritos a levantar o título do Paulista. O time conta com jogadores que detêm um volume grande de jogo. Então é minimizar o volume desses jogadores com uma defesa consistente, procurar ditar o ritmo da partida e buscar mais uma vitória rumo à liderança", afirmou.
Após essa excursão, o Franca Basquete volta para casa para enfrentar Pinheiros, São José e Mogi, encerrando a primeira fase do Estadual.
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