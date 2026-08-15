O Franca Basquete defende a liderança do Campeonato Paulista contra o Corinthians, neste sábado, 15, às 16h. A partida será no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo. A outra equipe da competição que também ainda não perdeu é o Mogi.

Tanto o time francano quanto a equipe da capital somam três vitórias em três jogos após as três primeiras rodadas do Estadual. O Franca vem de resultados positivos contra Bauru, Osasco e Paulistano, na última quinta-feira. O Corinthians, por sua vez, venceu Osasco, São José e Pinheiros, respectivamente.

Para os dois jogos fora de casa, o técnico Helinho Garcia conta com o elenco quase completo. Parodi e David Jackson fizeram suas estreias no Estadual e foram destaques na vitória diante do Paulistano.