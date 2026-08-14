O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e candidato ao Senado, André do Prado (PL), afirmou que considera a mudança na Constituição Estadual que permitiu a criação da Tabela SUS Paulista e a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) duas das principais realizações de sua passagem pelo comando do Legislativo paulista. Prado também defendeu uma revisão do pacto federativo, com maior autonomia financeira para os municípios. “Quando eu falo em defender o Estado lá no Senado, é defender os municípios do Estado de São Paulo.”

Durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Sampi, no podcast Arena GCN, em Franca, André do Prado detalhou as medidas aprovadas durante sua gestão à frente da Alesp, falou sobre os impactos da Tabela SUS Paulista nos hospitais filantrópicos, defendeu a universalização do saneamento após a privatização da Sabesp e apresentou sua visão sobre o financiamento da saúde pública nos municípios. O candidato também citou Franca como exemplo da pressão sobre os orçamentos municipais e afirmou que pretende levar ao Senado a defesa de uma nova divisão dos recursos entre União, Estados e cidades.

Tabela SUS Paulista

Ao fazer um balanço de sua atuação à frente da Alesp, André do Prado destacou a aprovação de uma mudança na Constituição do Estado que permitiu flexibilizar 5% do orçamento estadual entre as áreas de Saúde e Educação.