Duas motocicletas foram atingidas por um carro na noite da última terça-feira, 11, na Avenida Marginal, paralela à rodovia, na região do Residencial São Tomás, em Franca. Segundo as vítimas, o veículo seria um Fiat Palio prata e deixou o local após a batida, sem que a placa fosse identificada.

O acidente aconteceu por volta das 23h10, no trecho entre o Guanabara e a ponte do Leporace. As vítimas afirmam que ouviram o barulho da colisão e saíram para a rua na sequência.

Uma das motocicletas envolvidas é uma Yamaha Fazer. Conforme informado pelas vítimas, os danos no veículo foram estimados em cerca de R$ 800.