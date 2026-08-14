Duas motocicletas foram atingidas por um carro na noite da última terça-feira, 11, na Avenida Marginal, paralela à rodovia, na região do Residencial São Tomás, em Franca. Segundo as vítimas, o veículo seria um Fiat Palio prata e deixou o local após a batida, sem que a placa fosse identificada.
O acidente aconteceu por volta das 23h10, no trecho entre o Guanabara e a ponte do Leporace. As vítimas afirmam que ouviram o barulho da colisão e saíram para a rua na sequência.
Uma das motocicletas envolvidas é uma Yamaha Fazer. Conforme informado pelas vítimas, os danos no veículo foram estimados em cerca de R$ 800.
A outra motocicleta pertence à empresa Mottu e teve prejuízo estimado em aproximadamente R$ 5 mil.
Motorista não foi identificado
Apesar de uma filmagem ter registrado o momento relacionado ao acidente, as vítimas não conseguiram identificar a placa do veículo. A única característica informada é que o carro seria um Palio de cor prata.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência. As vítimas buscam informações que possam ajudar na identificação do veículo e do motorista responsável pela colisão.
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