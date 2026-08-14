14 de agosto de 2026
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Motorista de Palio bate em motos paradas e foge em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro batendo em motos estacionadas no Residencial São Tomás, em Franca
Carro batendo em motos estacionadas no Residencial São Tomás, em Franca

Duas motocicletas foram atingidas por um carro na noite da última terça-feira, 11, na Avenida Marginal, paralela à rodovia, na região do Residencial São Tomás, em Franca. Segundo as vítimas, o veículo seria um Fiat Palio prata e deixou o local após a batida, sem que a placa fosse identificada.

O acidente aconteceu por volta das 23h10, no trecho entre o Guanabara e a ponte do Leporace. As vítimas afirmam que ouviram o barulho da colisão e saíram para a rua na sequência.

Uma das motocicletas envolvidas é uma Yamaha Fazer. Conforme informado pelas vítimas, os danos no veículo foram estimados em cerca de R$ 800.

A outra motocicleta pertence à empresa Mottu e teve prejuízo estimado em aproximadamente R$ 5 mil.

Motorista não foi identificado

Apesar de uma filmagem ter registrado o momento relacionado ao acidente, as vítimas não conseguiram identificar a placa do veículo. A única característica informada é que o carro seria um Palio de cor prata.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência. As vítimas buscam informações que possam ajudar na identificação do veículo e do motorista responsável pela colisão.

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