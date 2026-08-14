Usuários do transporte coletivo de Franca têm até a próxima segunda-feira, 17, para substituir o cartão antigo pelo novo cartão de transição. A medida é necessária para garantir a transferência dos créditos remanescentes, já que os cartões atuais deixarão de ser válidos a partir de terça-feira, 18.
A troca é realizada no Terminal Central de Ônibus “Ayrton Senna da Silva”, no Centro de Franca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para solicitar a substituição, o usuário deve preencher um formulário no próprio local.
Após o pedido, o novo cartão de transição ficará disponível para retirada no mesmo terminal em até dois dias.
Para estudantes, é obrigatória a apresentação de uma declaração escolar atualizada para efetivar a substituição.
Créditos terão validade de um ano
De acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Município, os cartões antigos poderão ser utilizados somente até segunda-feira. A partir do dia 18, eles perderão a validade.
Os créditos transferidos para o novo cartão poderão ser utilizados por até um ano, com validade até 17 de agosto de 2027.
A Secretaria de Segurança orienta os usuários a não deixarem a troca para a última hora, para evitar filas e garantir a continuidade da utilização do transporte coletivo.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-4906.
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