Usuários do transporte coletivo de Franca têm até a próxima segunda-feira, 17, para substituir o cartão antigo pelo novo cartão de transição. A medida é necessária para garantir a transferência dos créditos remanescentes, já que os cartões atuais deixarão de ser válidos a partir de terça-feira, 18.

A troca é realizada no Terminal Central de Ônibus “Ayrton Senna da Silva”, no Centro de Franca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para solicitar a substituição, o usuário deve preencher um formulário no próprio local.

Após o pedido, o novo cartão de transição ficará disponível para retirada no mesmo terminal em até dois dias.