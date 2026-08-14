O segundo suspeito de participação no latrocínio que matou Renan Bulian Azevedo, de 35 anos, em Guará, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 14. Marcos Felipe de Souza foi localizado escondido em uma casa abandonada durante as diligências realizadas pela corporação.

O crime ocorreu durante a madrugada, na rua Duque de Caxias, quando Renan tentou impedir o roubo de uma caminhonete Fiat Toro. Ele foi baleado na cabeça e chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima também ficou ferido durante a ocorrência e permaneceu sob observação médica.