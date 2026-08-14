14 de agosto de 2026
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LATROCÍNIO

PM prende segundo suspeito de matar homem para roubar caminhonete

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Marcos Felipe de Souza e Raul Mateus da Silva, suspeitos de matar Renan Bulian Azevedo, de 35 anos
Marcos Felipe de Souza e Raul Mateus da Silva, suspeitos de matar Renan Bulian Azevedo, de 35 anos

O segundo suspeito de participação no latrocínio que matou Renan Bulian Azevedo, de 35 anos, em Guará, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 14. Marcos Felipe de Souza foi localizado escondido em uma casa abandonada durante as diligências realizadas pela corporação.

O crime ocorreu durante a madrugada, na rua Duque de Caxias, quando Renan tentou impedir o roubo de uma caminhonete Fiat Toro. Ele foi baleado na cabeça e chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima também ficou ferido durante a ocorrência e permaneceu sob observação médica.

Horas após o crime, o primeiro suspeito, Raul Mateus da Silva, já havia sido preso em flagrante. Segundo a PM, ele foi localizado com a arma utilizada na ação e confessou participação no crime. A prisão foi ratificada pelo delegado Eduardo Lopes Bonfim, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava.

Marcos era procurado desde a madrugada. Após novas diligências, os policiais conseguiram localizar o suspeito em uma residência abandonada, onde foi detido e encaminhado para as providências policiais.

Os dois são investigados pela participação no roubo que terminou com a morte de Renan.

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