Graciela afirmou ter “grande admiração” pelo presidente da Alesp e destacou sua atuação à frente do Legislativo paulista. “É um privilégio dizer que sou sua amiga. O André tem uma maneira especial de conduzir a Assembleia e eu posso dizer com toda certeza: o André é o melhor presidente que a Assembleia teve em todos os tempos. Ele sabe ouvir, dialogar, sabe criar pontes e fazer a política acontecer”, disse.

Cynthia Milhim destacou que a presença de diferentes candidatos no encontro representa, segundo ela, um sinal de apoio à candidatura. “Quando a gente faz a leitura do que acontece aqui, vários candidatos a deputados estaduais e federais juntos por você, esse é um grande sinal. Esse é o momento da nossa grande mudança, mas essa mudança só se faz com a união pra gente eleger nosso governador e esse moço que vai falar por nossos municípios”, afirmou.

Alexandre Ferreira também declarou apoio ao candidato e ressaltou a importância, segundo ele, de ter um senador alinhado às demandas dos municípios. “É um prazer receber você aqui junto com a Cynthia, que é candidata a deputada federal, com a delegada Graciela, que é candidata a deputada estadual, juntamente com outros candidatos que estão aqui. Conte com a gente. Nós estamos aqui com vários prefeitos, vários vereadores e nós estamos firmes para que sua campanha seja cada vez mais forte e vitoriosa.”