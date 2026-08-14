O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e candidato ao Senado nas eleições de outubro de 2026, André do Prado (PL), cumpriu agenda em Franca nesta sexta-feira, 14, onde participou de um encontro com lideranças empresariais, políticas e apoiadores. “O Senado Federal não será o mesmo depois da nossa eleição”, afirmou.
Realizado pela manhã, o encontro reuniu o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), a primeira-dama e candidata a deputada federal, Cynthia Milhim (MDB), vereadores, prefeitos da região, representantes do setor produtivo e outros postulantes a cargos eletivos em outubro, inclusive de outras regiões do Estado.
Também participou da agenda a deputada estadual Delegada Graciela (PL), do mesmo partido de André do Prado. A visita integra o projeto “Giro com André do Prado pelo Interior”, que percorre municípios paulistas para apresentar as propostas de campanha ao Senado.
Campanha e propostas
Durante o encontro, André do Prado afirmou que sua campanha “só tem crescido” e que já aparece nas primeiras colocações nas pesquisas. O candidato destacou os apoios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem disse ter sido escolhido para representar São Paulo no Senado.
Prado também afirmou que pretende direcionar sua atuação no Senado às demandas do interior, por meio de emendas, articulação e diálogo com ministérios. “O tapete azul do Senado vai sujar de barro vermelho do interior”, declarou.
Apoios locais
Alexandre Ferreira, Cynthia Milhim e Delegada Graciela discursaram em apoio à candidatura de André do Prado ao Senado.
Graciela afirmou ter “grande admiração” pelo presidente da Alesp e destacou sua atuação à frente do Legislativo paulista. “É um privilégio dizer que sou sua amiga. O André tem uma maneira especial de conduzir a Assembleia e eu posso dizer com toda certeza: o André é o melhor presidente que a Assembleia teve em todos os tempos. Ele sabe ouvir, dialogar, sabe criar pontes e fazer a política acontecer”, disse.
Cynthia Milhim destacou que a presença de diferentes candidatos no encontro representa, segundo ela, um sinal de apoio à candidatura. “Quando a gente faz a leitura do que acontece aqui, vários candidatos a deputados estaduais e federais juntos por você, esse é um grande sinal. Esse é o momento da nossa grande mudança, mas essa mudança só se faz com a união pra gente eleger nosso governador e esse moço que vai falar por nossos municípios”, afirmou.
Alexandre Ferreira também declarou apoio ao candidato e ressaltou a importância, segundo ele, de ter um senador alinhado às demandas dos municípios. “É um prazer receber você aqui junto com a Cynthia, que é candidata a deputada federal, com a delegada Graciela, que é candidata a deputada estadual, juntamente com outros candidatos que estão aqui. Conte com a gente. Nós estamos aqui com vários prefeitos, vários vereadores e nós estamos firmes para que sua campanha seja cada vez mais forte e vitoriosa.”
"A gente tem a absoluta certeza da importância em termos um senador alinhado com aquilo que a gente busca, que a gente espera. Ser um senador daqui do nosso estado”, completou o prefeito.
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