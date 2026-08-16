A campanha eleitoral para as eleições de 2026 começa oficialmente neste domingo, 16, quando passam a valer as regras que autorizam candidatos e partidos a pedir votos e realizar propaganda eleitoral em todo o país. Em Franca, 21 candidatos disputarão cargos nas eleições deste ano: 10 para deputado estadual, 10 para deputado federal e um para governador do Estado de São Paulo.

Os brasileiros irão às urnas em 4 de outubro para escolher presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e dois senadores. Caso necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.

Com o início da campanha, candidatos passam a poder divulgar propaganda eleitoral na internet, inclusive por meio de conteúdo impulsionado em plataformas digitais. Essa modalidade será permitida até 1º de outubro.