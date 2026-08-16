A campanha eleitoral para as eleições de 2026 começa oficialmente neste domingo, 16, quando passam a valer as regras que autorizam candidatos e partidos a pedir votos e realizar propaganda eleitoral em todo o país. Em Franca, 21 candidatos disputarão cargos nas eleições deste ano: 10 para deputado estadual, 10 para deputado federal e um para governador do Estado de São Paulo.
Os brasileiros irão às urnas em 4 de outubro para escolher presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e dois senadores. Caso necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.
Com o início da campanha, candidatos passam a poder divulgar propaganda eleitoral na internet, inclusive por meio de conteúdo impulsionado em plataformas digitais. Essa modalidade será permitida até 1º de outubro.
As transmissões ao vivo (lives) realizadas por candidatos também passam a ser consideradas atos de campanha, mesmo quando relacionadas à promoção pessoal ou ao exercício do mandato, ainda que não façam referência direta às eleições.
Regras para propaganda eleitoral
Entre as principais regras que entram em vigor está a proibição da realização e divulgação de enquetes sobre o processo eleitoral. Diferentemente das pesquisas eleitorais registradas, as enquetes não seguem metodologia científica e poderão ser alvo de medidas da Justiça Eleitoral durante o período de campanha.
Também ficam autorizados, entre 16 de agosto e 3 de outubro, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, sempre das 8h às 22h. Os equipamentos devem respeitar distância mínima de 200 metros de prédios públicos, hospitais, escolas, bibliotecas, igrejas, quartéis e teatros em funcionamento.
Os comícios e eventos com aparelhagem fixa de som poderão ocorrer até 1º de outubro, entre 8h e meia-noite. No encerramento da campanha, o horário poderá ser estendido por mais duas horas.
Já caminhadas, passeatas, carreatas e distribuição de material gráfico estarão liberadas até as 22h da véspera do primeiro turno, em 3 de outubro.
Na imprensa escrita, a propaganda eleitoral paga poderá ser publicada entre 16 de agosto e 2 de outubro. Cada candidato poderá veicular até dez anúncios por veículo de comunicação, em datas diferentes, respeitando os limites estabelecidos pela legislação eleitoral.
Franca terá candidatos a deputado e governador
Neste ano, Franca contará com candidatos em três disputas eleitorais.
Para deputado estadual, os candidatos são Alexandre Tabah (Novo), Cristiany Castro (Republicanos), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), João Pedro Cardoso (Missão), Jonas Carvalho (Mobiliza), Marcos Ferreira (PSB), Paula Moisés (Cidadania), Professora Priscila (PT) e Roberto Baldochi (Podemos).
Na disputa para deputado federal, concorrem Cynthia Milhim (MDB), Daniel Bassi (PSD), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (Psol), Guilherme Ubiali (PSDB), João Rinoceronte (PSDB), João Rocha (União Brasil), Mariana Negri (PT), Rogério Chimionato (Missão) e Sidney Elias (Novo).
Para o governo do Estado de São Paulo, Franca terá como representante o candidato Carlos Machado (PCB).
Menos candidatos que em 2022
O número de candidatos de Franca nas eleições de 2026 é menor que o registrado no último pleito. Em 2022, a cidade teve 36 candidaturas, sendo 19 para deputado estadual, 16 para deputado federal e uma para o Senado.
Neste ano, são 21 candidaturas, uma redução de aproximadamente 41,6% em comparação com a eleição anterior.
Os candidatos de Franca
Para deputado estadual:
- Alexandre Tabah (Novo)
- Cristiany Castro (Republicanos)
- Delegada Graciela (PL)
- Flávia Lancha (PSD)
- João Pedro Cardoso (Missão)
- Jonas Carvalho (Mobiliza)
- Marcos Ferreira (PSB)
- Paula Moisés (Cidadania)
- Professora Priscila (PT)
Roberto Baldochi (Podemos)
Para deputado federal:
- Cynthia Milhim (MDB)
- Daniel Bassi (PSD)
- Gilson de Souza (PSB)
- Guilherme Cortez (Psol)
- Guilherme Ubiali (PSDB)
- João Rinoceronte (PSDB)
- João Rocha (União)
- Mariana Negri (PT)
- Rogério Chimionato (Missão)
- Sidney Elias (Novo)
Para governador:
- Carlos Machado (PCB)
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