Um Volkswagen Gol ficou bastante danificado após atingir um Fox que estava estacionado na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Bonsucesso, em Franca. Segundo testemunhas, o motorista do Gol apresentava sinais de embriaguez e estava bastante alterado.
Após a colisão, pessoas que estavam nas proximidades conseguiram impedir que o homem deixasse o local por alguns minutos. Ele, porém, conseguiu escapar antes da chegada da Polícia Militar.
O Gol permaneceu capotado e com a parte dianteira destruída. O Fox preto também sofreu danos. O proprietário do veículo estacionado não ficou ferido.
Motorista foi identificado
Durante a vistoria no Gol, os policiais encontraram um documento relacionado à liberdade condicional do motorista. A informação levantou a suspeita de que ele teria deixado o local porque estaria proibido de permanecer na rua naquele horário.
O homem foi identificado pelos policiais.
Durante a madrugada, as placas do Gol foram retiradas. A ação pode ter sido uma tentativa de dificultar a identificação do veículo e de seu proprietário, mas a circunstância deverá ser apurada.
O carro permaneceu no local após o acidente.
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