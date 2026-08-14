Um Volkswagen Gol ficou bastante danificado após atingir um Fox que estava estacionado na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Bonsucesso, em Franca. Segundo testemunhas, o motorista do Gol apresentava sinais de embriaguez e estava bastante alterado.

Após a colisão, pessoas que estavam nas proximidades conseguiram impedir que o homem deixasse o local por alguns minutos. Ele, porém, conseguiu escapar antes da chegada da Polícia Militar.

O Gol permaneceu capotado e com a parte dianteira destruída. O Fox preto também sofreu danos. O proprietário do veículo estacionado não ficou ferido.

Motorista foi identificado