14 de agosto de 2026
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Gol capota após bater em carro parado e motorista foge em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Volkswagen Gol ficou destruído após atingir um Fox
Volkswagen Gol ficou destruído após atingir um Fox

Um Volkswagen Gol ficou bastante danificado após atingir um Fox que estava estacionado na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Bonsucesso, em Franca. Segundo testemunhas, o motorista do Gol apresentava sinais de embriaguez e estava bastante alterado.

Após a colisão, pessoas que estavam nas proximidades conseguiram impedir que o homem deixasse o local por alguns minutos. Ele, porém, conseguiu escapar antes da chegada da Polícia Militar.

O Gol permaneceu capotado e com a parte dianteira destruída. O Fox preto também sofreu danos. O proprietário do veículo estacionado não ficou ferido.

Motorista foi identificado

Durante a vistoria no Gol, os policiais encontraram um documento relacionado à liberdade condicional do motorista. A informação levantou a suspeita de que ele teria deixado o local porque estaria proibido de permanecer na rua naquele horário.

O homem foi identificado pelos policiais.

Durante a madrugada, as placas do Gol foram retiradas. A ação pode ter sido uma tentativa de dificultar a identificação do veículo e de seu proprietário, mas a circunstância deverá ser apurada.

O carro permaneceu no local após o acidente.

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