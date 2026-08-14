A MoV Franca está com nove vagas abertas para contratação em Franca, com benefícios como cesta básica, vale-refeição, convênio médico e farmácia e vale-transporte. São vagas para diferentes funções e disponíveis também para PCD (Pessoa com Deficiência).

Veja as vagas:

MOTORISTA DE ÔNIBUS

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