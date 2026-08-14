A MoV Franca está com nove vagas abertas para contratação em Franca, com benefícios como cesta básica, vale-refeição, convênio médico e farmácia e vale-transporte. São vagas para diferentes funções e disponíveis também para PCD (Pessoa com Deficiência).
Veja as vagas:
MOTORISTA DE ÔNIBUS
Informações:
- CNH categoria D/E;
- Curso de Transporte Coletivo;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
FUNILEIRO
Requisitos:
- Experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva;
- Conhecimento em montagem e desmontagem de peças;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Informações:
- Conhecimento em rotinas limpeza nos setores;
- Disponibilidade de Horário;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
CONTROLADOR DE ACESSO
Informações:
- Ensino médio completo;
- Conhecimentos básico de informática;
- Experiência na função;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
INSTRUTOR DE TREINAMENTOS
Informações:
- Curso e Instrutor de Trânsito;
- CNH categoria D ou E;
- Conhecimento de Pacote Office;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Experiência na função de instrutor.
TAPECEIRO
Informações:
- Conhecimento em estofarias ou na confecção, recuperação e reparo de móveis e bancos;
- Experiencia no uso de ferramentas manuais e elétricas, máquinas de costura, entre outros;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
MECÂNICO
Informações:
- Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
- CNH categoria D/E;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
LAVADOR DE ÔNIBUS
Informações:
- Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
- Disponibilidade de horário;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
JOVEM APRENDIZ
Informações:
- Comunicativo;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
Como se candidatar?
Os currículos devem ser enviados via e-mail, pelo recrutamento@movfranca.com.br, ou WhatsApp, no (16) 99602-7543, ou até mesmo serem entregues presencialmente na avenida Dr. William Azzuz, 480, no Recreio Campo Belo.
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