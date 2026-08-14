14 de agosto de 2026
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EMPREGO

Mov Franca abre 9 vagas em Franca; veja como se candidatar

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Ônibus da MoV Franca, no Terminal Rodoviário Ayrton Senna, em Franca
Ônibus da MoV Franca, no Terminal Rodoviário Ayrton Senna, em Franca

A MoV Franca está com nove vagas abertas para contratação em Franca, com benefícios como cesta básica, vale-refeição, convênio médico e farmácia e vale-transporte. São vagas para diferentes funções e disponíveis também para PCD (Pessoa com Deficiência).

Veja as vagas:

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Informações:

  • CNH categoria D/E;
  • Curso de Transporte Coletivo;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Disponibilidade de horário.

FUNILEIRO

Requisitos:

  • Experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva;
  • Conhecimento em montagem e desmontagem de peças;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD.

AUXILIAR DE LIMPEZA

Informações:

  • Conhecimento em rotinas limpeza nos setores;
  • Disponibilidade de Horário;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Salário compatível com a função.

CONTROLADOR DE ACESSO

Informações:

  • Ensino médio completo;
  • Conhecimentos básico de informática;
  • Experiência na função;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Disponibilidade de horário.

INSTRUTOR DE TREINAMENTOS

Informações:

  • Curso e Instrutor de Trânsito;
  • CNH categoria D ou E;
  • Conhecimento de Pacote Office;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Experiência na função de instrutor.

TAPECEIRO

Informações:

  • Conhecimento em estofarias ou na confecção, recuperação e reparo de móveis e bancos;
  • Experiencia no uso de ferramentas manuais e elétricas, máquinas de costura, entre outros;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Salário compatível com a função.

MECÂNICO

Informações:

  • Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
  • CNH categoria D/E;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Disponibilidade de horário.

LAVADOR DE ÔNIBUS

Informações:

  • Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
  • Disponibilidade de horário;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Salário compatível com a função.

JOVEM APRENDIZ

Informações:

  • Comunicativo;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Salário compatível com a função.

Como se candidatar?

Os currículos devem ser enviados via e-mail, pelo recrutamento@movfranca.com.br, ou WhatsApp, no (16) 99602-7543, ou até mesmo serem entregues presencialmente na avenida Dr. William Azzuz, 480, no Recreio Campo Belo.

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