A Diocese de Franca realiza neste sábado, 15, a 35ª Festa da Família Diocesana, um dos principais eventos do calendário pastoral da Igreja Católica na região. A celebração acontecerá a partir das 16h, no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o "Pedrocão", e reunirá fiéis de todas as paróquias, comunidades, pastorais e movimentos da Diocese.

Além dos leigos, o encontro contará com a participação de padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas em um momento dedicado à oração, à convivência e ao fortalecimento da comunhão entre as comunidades católicas.

Segundo a organização, a festa é uma tradição que marca a história da Diocese e busca renovar o compromisso da Igreja com a missão evangelizadora.

Dom Paulo convida os fiéis