A Diocese de Franca realiza neste sábado, 15, a 35ª Festa da Família Diocesana, um dos principais eventos do calendário pastoral da Igreja Católica na região. A celebração acontecerá a partir das 16h, no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o "Pedrocão", e reunirá fiéis de todas as paróquias, comunidades, pastorais e movimentos da Diocese.
Além dos leigos, o encontro contará com a participação de padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas em um momento dedicado à oração, à convivência e ao fortalecimento da comunhão entre as comunidades católicas.
Segundo a organização, a festa é uma tradição que marca a história da Diocese e busca renovar o compromisso da Igreja com a missão evangelizadora.
Dom Paulo convida os fiéis
Em vídeo divulgado pelas redes sociais da Diocese, o bispo diocesano de Franca, Paulo Roberto Beloto, convidou os católicos da região para participarem da celebração.
“Convido todos vocês para vir celebrar esse momento tão importante através da Eucaristia, celebrar a nossa unidade, a nossa comunhão, essa tradição que marca profundamente a história da nossa Diocese, a nossa história pastoral e toda a nossa ação evangelizadora”, afirmou.
Não haverá missas nas paróquias
Por reunir todas as comunidades da Diocese em uma única celebração, a Festa da Família Diocesana substituirá as missas que normalmente seriam realizadas nas paróquias neste sábado.
A expectativa é de que milhares de fiéis participem do encontro no "Pedrocão", reforçando uma tradição que chega à sua 35ª edição.
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