14 de agosto de 2026
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MUITA DROGA

Força Tática apreende 51 tijolos de maconha em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
51 tijolos de maconha apreendidos no Zanetti
51 tijolos de maconha apreendidos no Zanetti

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira, 14, no Residencial Zanetti, zona sul de Franca. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática, durante o cumprimento de um mandado de prisão. Com ele, foram apreendidos cerca de 50 kg de maconha.

O suspeito atendeu aos policiais e abriu o portão da garagem, mas tentou voltar para dentro da residência ao perceber a presença da equipe. Ele foi contido e algemado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram oito tijolos de maconha na garagem, em local aparente. Na sequência, foram realizadas buscas no imóvel, onde outros 43 tijolos e quatro porções grandes da mesma droga foram localizados. Ao todo, foram apreendidos 51 tijolos de maconha, além das porções.

Também foram encontrados uma faca, sacos plásticos, fita adesiva e um caderno com anotações, os materiais seriam utilizados no preparo e acondicionamento das drogas.

A companheira do suspeito estava na residência e foi encaminhada ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Ela negou envolvimento com o tráfico e afirmou que o caderno apreendido era de sua propriedade.

O homem assumiu a propriedade das drogas e relatou aos policiais que armazenava os entorpecentes na casa e realizava entregas após receber contatos por telefone. Ele teria afirmado que começou a atuar no tráfico depois de perder o emprego e contrair dívidas com agiotas.

O suspeito foi levado ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por tráfico de drogas .

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