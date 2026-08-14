Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira, 14, no Residencial Zanetti, zona sul de Franca. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática, durante o cumprimento de um mandado de prisão. Com ele, foram apreendidos cerca de 50 kg de maconha.
O suspeito atendeu aos policiais e abriu o portão da garagem, mas tentou voltar para dentro da residência ao perceber a presença da equipe. Ele foi contido e algemado.
Durante a abordagem, os policiais encontraram oito tijolos de maconha na garagem, em local aparente. Na sequência, foram realizadas buscas no imóvel, onde outros 43 tijolos e quatro porções grandes da mesma droga foram localizados. Ao todo, foram apreendidos 51 tijolos de maconha, além das porções.
Também foram encontrados uma faca, sacos plásticos, fita adesiva e um caderno com anotações, os materiais seriam utilizados no preparo e acondicionamento das drogas.
A companheira do suspeito estava na residência e foi encaminhada ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Ela negou envolvimento com o tráfico e afirmou que o caderno apreendido era de sua propriedade.
O homem assumiu a propriedade das drogas e relatou aos policiais que armazenava os entorpecentes na casa e realizava entregas após receber contatos por telefone. Ele teria afirmado que começou a atuar no tráfico depois de perder o emprego e contrair dívidas com agiotas.
O suspeito foi levado ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por tráfico de drogas .
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