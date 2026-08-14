Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira, 14, no Residencial Zanetti, zona sul de Franca. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática, durante o cumprimento de um mandado de prisão. Com ele, foram apreendidos cerca de 50 kg de maconha.

O suspeito atendeu aos policiais e abriu o portão da garagem, mas tentou voltar para dentro da residência ao perceber a presença da equipe. Ele foi contido e algemado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram oito tijolos de maconha na garagem, em local aparente. Na sequência, foram realizadas buscas no imóvel, onde outros 43 tijolos e quatro porções grandes da mesma droga foram localizados. Ao todo, foram apreendidos 51 tijolos de maconha, além das porções.