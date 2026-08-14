Uma cadela caramelo chamada Bé desapareceu após ser atropelada nas proximidades do Fórum de Ituverava, a cerca de 60 km de Franca, na segunda-feira, 10. A família procura pelo animal e pede ajuda dos moradores para descobrir seu paradeiro.

Segundo os familiares, Bé teria se assustado ao passar por um trabalhador da reciclagem e atravessado a rua. Nesse momento, acabou entrando na frente de um Fiat Uno, que trafegava em baixa velocidade.

A cadela foi atingida pelo veículo, mas, aparentemente, não apresentava ferimentos graves. Após o atropelamento, porém, desapareceu do local.

Família procura pela cadela