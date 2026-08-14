14 de agosto de 2026
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Cadela desaparece após ser atropelada por carro; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Animal foi atropelado no momento em que carro passava pela via
Animal foi atropelado no momento em que carro passava pela via

Uma cadela caramelo chamada Bé desapareceu após ser atropelada nas proximidades do Fórum de Ituverava, a cerca de 60 km de Franca, na segunda-feira, 10. A família procura pelo animal e pede ajuda dos moradores para descobrir seu paradeiro.

Segundo os familiares, Bé teria se assustado ao passar por um trabalhador da reciclagem e atravessado a rua. Nesse momento, acabou entrando na frente de um Fiat Uno, que trafegava em baixa velocidade.

A cadela foi atingida pelo veículo, mas, aparentemente, não apresentava ferimentos graves. Após o atropelamento, porém, desapareceu do local.

Família procura pela cadela

Os familiares acreditam que a motorista do Uno possa ter socorrido Bé e levado o animal para atendimento veterinário, possivelmente por acreditar que se tratava de um cachorro em situação de rua.

Outra possibilidade considerada pela família é que a cadela tenha fugido assustada após o acidente e esteja circulando pelas proximidades.

Quem tiver visto Bé ou souber informações sobre a motorista do Fiat Uno pode entrar em contato com a família pelo telefone (16) 99998-3031.

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