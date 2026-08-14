Uma cadela caramelo chamada Bé desapareceu após ser atropelada nas proximidades do Fórum de Ituverava, a cerca de 60 km de Franca, na segunda-feira, 10. A família procura pelo animal e pede ajuda dos moradores para descobrir seu paradeiro.
Segundo os familiares, Bé teria se assustado ao passar por um trabalhador da reciclagem e atravessado a rua. Nesse momento, acabou entrando na frente de um Fiat Uno, que trafegava em baixa velocidade.
A cadela foi atingida pelo veículo, mas, aparentemente, não apresentava ferimentos graves. Após o atropelamento, porém, desapareceu do local.
Família procura pela cadela
Os familiares acreditam que a motorista do Uno possa ter socorrido Bé e levado o animal para atendimento veterinário, possivelmente por acreditar que se tratava de um cachorro em situação de rua.
Outra possibilidade considerada pela família é que a cadela tenha fugido assustada após o acidente e esteja circulando pelas proximidades.
Quem tiver visto Bé ou souber informações sobre a motorista do Fiat Uno pode entrar em contato com a família pelo telefone (16) 99998-3031.
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