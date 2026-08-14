Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 14, suspeito de participação em um latrocínio - roubo seguido de morte - registrado na rua Duque de Caxias, em Guará, a cerca de 50 km de Franca.

A vítima, identificada como Renan Bulian Azevedo, foi baleada na cabeça ao tentar impedir o roubo de uma caminhonete Fiat Toro. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu (serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, Renan e o pai teriam tentado impedir a ação de dois criminosos que pretendiam roubar o veículo. Durante a tentativa de assalto, um dos suspeitos efetuou três disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a cabeça da vítima.