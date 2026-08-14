Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 14, suspeito de participação em um latrocínio - roubo seguido de morte - registrado na rua Duque de Caxias, em Guará, a cerca de 50 km de Franca.
A vítima, identificada como Renan Bulian Azevedo, foi baleada na cabeça ao tentar impedir o roubo de uma caminhonete Fiat Toro. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu (serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, Renan e o pai teriam tentado impedir a ação de dois criminosos que pretendiam roubar o veículo. Durante a tentativa de assalto, um dos suspeitos efetuou três disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a cabeça da vítima.
O pai de Renan também sofreu ferimentos durante a ocorrência e permaneceu sob observação médica.
Prisão em flagrante
Duas testemunhas que presenciaram o crime indicaram aos policiais os suspeitos, identificados como Raul Mateus da Silva e Marcos Felipe de Souza.
Com as informações, os policiais militares cabo Bizinotto e soldado Andrade iniciaram diligências e conseguiram localizar Raul. De acordo com a PM, ele estava com a arma utilizada no crime e confessou a participação na ação criminosa.
Raul recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. O delegado Eduardo Lopes Bonfim ratificou a prisão.
Segundo suspeito é procurado
O segundo envolvido, identificado como Marcos Felipe de Souza, não foi localizado e é considerado foragido.
A Polícia Militar informou que as buscas continuam para localizar o suspeito. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas pelos telefones 190 ou 181, com garantia de sigilo.
PM lamenta morte
Em vídeo, a Polícia Militar lamentou a morte de Renan Bulian Azevedo e destacou a rápida atuação das equipes, que resultou na prisão de um dos envolvidos.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
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