Franca está entre as cidades paulistas que registraram níveis críticos de umidade relativa do ar durante a tarde desta quinta-feira, 13. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o município atingiu apenas 19% de umidade, índice classificado como Estado de Alerta pela Escala Psicrométrica e que exige atenção da população aos riscos provocados pelo tempo seco.
Além de Franca, outras dez cidades do interior paulista apresentaram umidade abaixo de 20%, entre elas Ituverava, que registrou o menor índice do Estado, com 16%, além de Ribeirão Preto (19%), Barretos (18%), São José do Rio Preto (19%), Lins (18%) e Votuporanga (19,8%).
Segundo a Defesa Civil, a situação é consequência da onda de calor que atinge parte do Estado de São Paulo, provocada pela atuação de uma massa de ar quente e seco associada a um bloqueio atmosférico, que dificulta a chegada de frentes frias e mantém as temperaturas elevadas.
Diante desse cenário, o órgão orienta a população a manter a hidratação ao longo do dia, evitar exposição prolongada ao sol, principalmente entre o fim da manhã e o início da tarde, e reduzir a prática de atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes. Sempre que possível, também é recomendado manter os ambientes umidificados.
A Defesa Civil reforça que crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias exigem atenção especial durante o período de baixa umidade. Os animais também devem ter acesso constante à água e permanecer em locais protegidos do calor.
Risco de queimadas aumenta
Além dos impactos à saúde, o tempo seco eleva significativamente o risco de incêndios em áreas de vegetação. A recomendação é não realizar queimadas para limpeza de terrenos nem descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em locais com vegetação seca.
Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.