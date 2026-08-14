Franca está entre as cidades paulistas que registraram níveis críticos de umidade relativa do ar durante a tarde desta quinta-feira, 13. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o município atingiu apenas 19% de umidade, índice classificado como Estado de Alerta pela Escala Psicrométrica e que exige atenção da população aos riscos provocados pelo tempo seco.

Além de Franca, outras dez cidades do interior paulista apresentaram umidade abaixo de 20%, entre elas Ituverava, que registrou o menor índice do Estado, com 16%, além de Ribeirão Preto (19%), Barretos (18%), São José do Rio Preto (19%), Lins (18%) e Votuporanga (19,8%).

Segundo a Defesa Civil, a situação é consequência da onda de calor que atinge parte do Estado de São Paulo, provocada pela atuação de uma massa de ar quente e seco associada a um bloqueio atmosférico, que dificulta a chegada de frentes frias e mantém as temperaturas elevadas.