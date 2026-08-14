Veja o obituário desta sexta-feira, 14, em Franca:

Nome: Maria Dagmar dos Reis

Idade: 73 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Oto Guari Cintra

Idade: 83 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h