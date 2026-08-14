Veja o obituário desta sexta-feira, 14, em Franca:
Nome: Maria Dagmar dos Reis
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Oto Guari Cintra
Idade: 83 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
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