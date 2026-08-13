Uma reunião realizada nesta quinta-feira, 13, no salão de eventos da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), definiu o calendário de gravações das sabatinas e as datas de exibição das entrevistas do projeto Franca Tem Voz, na Rádio Difusora e nas plataformas do Portal GCN/Sampi. Ao todo, participam 20 candidatos de Franca, sendo dez a deputado estadual e dez a deputado federal, nas eleições de 4 de outubro de 2026.
O encontro reuniu candidatos, assessores e representantes dos partidos. A reunião também foi oportunidade para os participantes comentarem a expectativa em relação às sabatinas e à campanha eleitoral.
O jornalista Corrêa Neves Jr. destacou que nenhuma outra região do estado de São Paulo está oferecendo um espaço com qualidade, audiência e visibilidade para que os candidatos se apresentem ao público e mostrem suas propostas, como faz a campanha Franca Tem Voz na região. “Uma grande oportunidade para os candidatos manifestarem, de forma clara e objetiva, suas propostas, e para os eleitores que estão em dúvida escolherem nomes genuinamente francanos para defender suas bandeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), e na Assembleia Legislativa, na capital.”
O superintendente da Acif, Marcelo Rocha, ressaltou a importância da reunião para o trabalho de conscientização política promovido pela campanha, que busca ampliar a representatividade regional na Alesp e voltar a ter representantes no Congresso. “Mais um evento muito importante nesta reta final da campanha Franca Tem Voz, quando agora iniciaremos as sabatinas. Todos os candidatos terão a oportunidade de apresentar para Franca e região suas propostas e suas ideias.”
Como vai funcionar?
As gravações serão realizadas na Acif, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, com quatro entrevistas por dia. Cada candidato terá 40 minutos de entrevista, conduzida pelo jornalista Corrêa Neves Jr.
As entrevistas serão transmitidas na íntegra pela Difusora, durante o programa A Hora É Essa!, a partir das 11h20. Na mesma data, cada sabatina também será publicada no YouTube do GCN.
Além da entrevista completa, serão produzidos três cortes de cada candidato, que serão publicados nas redes sociais do portal, acompanhados de toda a repercussão em matérias jornalísticas.
As sabatinas serão exibidas de segunda-feira a sábado, entre os dias 7 e 29 de setembro, seguindo a ordem definida por sorteio.
Expectativa
Representando o PSOL, Isabela Uehara afirmou que a sabatina será uma oportunidade para apresentar o candidato a deputado federal Guilherme Cortez ao público. “Conhecer um pouco mais do que ele fez como deputado estadual e o que ele está pensando para disputar o cargo em Brasília. E nossa expectativa para a campanha é a melhor possível. Acho que a gente vai construir uma campanha bonita, criativa, cheia de cor, como a gente sempre fez nesses últimos anos e com certeza vamos chegar na vitória”, declarou.
Marcelo Facuri, coordenador de campanha da candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB), ressaltou o caráter democrático da iniciativa. “Expectativa muito boa. A sabatina é um espaço importante, democrático, em que a Cynthia vai poder expor as ideias, o que ela pensa, o que ela propõe efetivamente para ajudar a melhorar ainda mais a vida de quem mora em Franca, e a vida de quem mora na nossa região. A gente agradece muito esse espaço muito importante e democrático”.
Já o candidato a deputado federal Guilherme Ubiali (PSDB) destacou a oportunidade de os candidatos apresentarem suas propostas e defendeu a volta de um representante de Franca à Câmara dos Deputados. “Faz muito tempo que a gente não tem deputado federal, nós temos agora uma oportunidade de voltar a ter voz em Brasília. E eu estou muito satisfeito, porque essa sabatina vai ser uma grande oportunidade para que os candidatos falem e para que as pessoas conheçam os candidatos”.
Corrida pela Assembleia Legislativa
O candidato a deputado estadual Marcos Ferreira (PSB) disse que as sabatinas promovidas pela campanha Franca Tem Voz contribuem para o processo democrático e permitem que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos. “A sabatina vai ser importante para que leve a mensagem de cada um dos candidatos para toda a população francana, para que possa conhecer os projetos, os programas de cada um dos candidatos e assim possa ter subsídio para se definir”, afirmou.
Pedro José Olivito Lancha, representante da candidata à deputada estadual Flávia Lancha (PSD), destacou a importância das entrevistas para os eleitores. “A sabatina é uma grande ideia. Acho que é muito importante para os eleitores de Franca e região conhecerem bem os candidatos, saberem quem votar, qual é o caminho, o melhor caminho para Franca para ter um ótimo deputado”, disse.
O candidato a deputado estadual João Pedro Cardoso (Missão) avaliou que a iniciativa fortalece a democracia regional. “Não tem nenhuma outra cidade que tenha esse trabalho de juntar todos os candidatos para entrevistas, para levar o conhecimento das propostas da população. Então, estou muito animado. Vai ser de grande proveito para a população, de grande proveito para os candidatos e para a democracia aqui da cidade como um todo”, comentou.
Calendário das exibições
- 07/09 - Guilherme Cortez (PSOL) - federal
- 08/09 - Daniel Bassi (PSD) - federal
- 09/09 - Rogério Chimionato (Missão) - federal
- 10/09 - Jonas Carvalho (Mobiliza) - estadual
- 11/09 - João Rocha (União) - federal
- 12/09 - Flávia Lancha (PSD) - estadual
- 14/09 - Guilherme Ubiali (PSDB) - federal
- 15/09 - Mariana Negri (PT) - federal
- 16/09 - Cynthia Milhim (MDB) - federal
- 17/09 - Marcos Ferreira (PSB) - estadual
- 18/09 - Delegada Graciela (PL) - estadual
- 19/09 - Alexandre Tabah (Novo) - estadual
- 21/09 - Professora Priscila (PT) - estadual
- 22/09 - Paula Moiséis (Cidadania) - estadual
- 23/09 - Sidney Elias (Novo) - federal
- 24/09 - Gilson de Souza (PSB) - federal
- 25/09 - Cristiany de Castro (Republicanos) - estadual
- 26/09 - João Rinoceronte (PSDB) - federal
- 28/09 - João Pedro Cardoso (Missão) - estadual
- 29/09 - Roberto Baldochi (Podemos) - estadual
Mobilização regional
A campanha “Franca Tem Voz” foi idealizada pela Acif em conjunto com Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio de entidades como CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza, entre outras.
A iniciativa busca fortalecer candidaturas com base eleitoral na cidade e na região, com o objetivo de ampliar a bancada paulista e garantir representação federal para defender interesses locais em Brasília.
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