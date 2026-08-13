Uma reunião realizada nesta quinta-feira, 13, no salão de eventos da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), definiu o calendário de gravações das sabatinas e as datas de exibição das entrevistas do projeto Franca Tem Voz, na Rádio Difusora e nas plataformas do Portal GCN/Sampi. Ao todo, participam 20 candidatos de Franca, sendo dez a deputado estadual e dez a deputado federal, nas eleições de 4 de outubro de 2026.

O encontro reuniu candidatos, assessores e representantes dos partidos. A reunião também foi oportunidade para os participantes comentarem a expectativa em relação às sabatinas e à campanha eleitoral.

O jornalista Corrêa Neves Jr. destacou que nenhuma outra região do estado de São Paulo está oferecendo um espaço com qualidade, audiência e visibilidade para que os candidatos se apresentem ao público e mostrem suas propostas, como faz a campanha Franca Tem Voz na região. “Uma grande oportunidade para os candidatos manifestarem, de forma clara e objetiva, suas propostas, e para os eleitores que estão em dúvida escolherem nomes genuinamente francanos para defender suas bandeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), e na Assembleia Legislativa, na capital.”