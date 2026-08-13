O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que seu motorista foi acompanhado por uma viatura da Polícia Militar após deixá-lo em sua residência e classificou o episódio como algo que precisa ser apurado. Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Rede Sampi, no podcast Arena GCN, nesta quinta-feira, 13, Haddad relatou que o motorista teria sido seguido até a região da Rua Tutóia e da Avenida 23 de Maio e informou que imagens da ocorrência foram encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública.

Durante visita a Franca, o candidato também criticou a atuação que considera truculenta de setores da corporação, citou investigações envolvendo integrantes da cúpula da PM e falou sobre a relação entre o PT e a Polícia Militar. Haddad ainda defendeu maior integração entre as polícias estaduais e os órgãos federais, apresentou propostas para a segurança pública e apontou problemas na estrutura de segurança de Franca e do interior paulista.

Motorista teria sido seguido até hotel

De acordo com Haddad, a primeira abordagem ocorreu quando chegava em casa. Uma viatura teria utilizado um canhão de luz direcionado ao para-brisa do veículo para identificar quem estava dentro. Depois de constatarem a identidade dos ocupantes, os policiais liberaram a passagem.