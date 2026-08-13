Um motociclista de 47 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira, 13, após atingir um cavalo que estava solto na avenida Ricarte Soares Silva, no bairro Miramontes, região Norte de Franca.

O homem seguia pela avenida quando o animal, que estava no canteiro central, entrou na pista. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu o animal.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Franca. Ele apresentava suspeita de fratura na clavícula, além de escoriações.

Animal é retirado da via