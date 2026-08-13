13 de agosto de 2026
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ZONA NORTE

Motoqueiro fica ferido após atropelar animal no Miramontes; VEJA

Por Hervetom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cavalo após invadir a pista e atingir motociclista no bairro Miramontes, em Franca
Cavalo após invadir a pista e atingir motociclista no bairro Miramontes, em Franca

Um motociclista de 47 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira, 13, após atingir um cavalo que estava solto na avenida Ricarte Soares Silva, no bairro Miramontes, região Norte de Franca.

O homem seguia pela avenida quando o animal, que estava no canteiro central, entrou na pista. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu o animal.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Franca. Ele apresentava suspeita de fratura na clavícula, além de escoriações.

Animal é retirado da via

Equipes da Polícia Militar também foram acionadas e atenderam a ocorrência.

A suspeita é de que o animal tenha saído de alguma área de chácara existente nas proximidades.

Após a ocorrência, o animal foi retirado da avenida e levado para uma área de pasto.

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