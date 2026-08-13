O jovem João Vitor Gomes dos Santos, acusado de tentar matar Henrique da Silva Marques durante uma confusão na Expoagro de Franca, em 2024, foi absolvido na tarde desta quinta-feira, 13, pelo Tribunal do Júri, no Fórum de Franca.
João Vitor respondia por tentativa de homicídio. Segundo a denúncia do Ministério Público, Henrique tentava separar uma briga durante o evento quando se envolveu em uma confusão com o acusado.
Durante o tumulto, ainda de acordo com a denúncia, João Vitor teria usado uma faca e desferido três golpes contra o tórax de Henrique.
Vítima ficou gravemente ferida
Henrique ficou gravemente ferido e precisou ser levado para a Santa Casa de Franca, onde passou por um procedimento de drenagem torácica.
Durante as investigações, João Vitor afirmou que agiu em legítima defesa e negou ter tido intenção de matar.
Após a decisão dos jurados, o advogado Thales Balbino, que representa João Vitor, afirmou que a Justiça foi feita. “A defesa entende que a Justiça foi feita, é nítido que o acusado repeliu uma injusta agressão, não só da vítima, mas de todos aqueles que estavam lhe agredindo. O Conselho de Sentença foi justo!”, afirmou.
Caso aconteceu em maio de 2024
O caso aconteceu na madrugada de 19 de maio de 2024, durante a 53ª edição da Expoagro de Franca.
Até o fechamento desta matéria, o Ministério Público não havia informado se irá recorrer da decisão do Tribunal do Júri.
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