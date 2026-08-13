O jovem João Vitor Gomes dos Santos, acusado de tentar matar Henrique da Silva Marques durante uma confusão na Expoagro de Franca, em 2024, foi absolvido na tarde desta quinta-feira, 13, pelo Tribunal do Júri, no Fórum de Franca.

João Vitor respondia por tentativa de homicídio. Segundo a denúncia do Ministério Público, Henrique tentava separar uma briga durante o evento quando se envolveu em uma confusão com o acusado.

Durante o tumulto, ainda de acordo com a denúncia, João Vitor teria usado uma faca e desferido três golpes contra o tórax de Henrique.

Vítima ficou gravemente ferida