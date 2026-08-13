13 de agosto de 2026
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EM SEGURANÇA

Cão é resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Córrego dos Bagres

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Bombeiro resgata cachorro de dentro do Córrego dos Bagres, em Franca
Bombeiro resgata cachorro de dentro do Córrego dos Bagres, em Franca

Um cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrado dentro do Córrego dos Bagres, nessa quarta-feira, 12, em Franca. O animal estava na região da avenida Hélio Palermo, próximo ao pontilhão da rua Voluntários da Franca, no bairro Estação.

A presença do cão no córrego mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros que estava no local. Os bombeiros realizaram o resgate e conseguiram retirar o animal em segurança.

A ocorrência foi encerrada sem registro de ferimentos aparentes. O cão aparentava estar bem após ser retirado da água.

A movimentação também chamou a atenção de pessoas que estavam às margens do córrego e acompanharam o trabalho da equipe durante o resgate.

Ainda não há informações sobre como o animal foi parar no Córrego dos Bagres. Também não foi identificado, até o fechamento deste texto, o responsável pelo cão.

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