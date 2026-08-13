Um cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrado dentro do Córrego dos Bagres, nessa quarta-feira, 12, em Franca. O animal estava na região da avenida Hélio Palermo, próximo ao pontilhão da rua Voluntários da Franca, no bairro Estação.

A presença do cão no córrego mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros que estava no local. Os bombeiros realizaram o resgate e conseguiram retirar o animal em segurança.

A ocorrência foi encerrada sem registro de ferimentos aparentes. O cão aparentava estar bem após ser retirado da água.