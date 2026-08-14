A procura por qualificação em Inteligência Artificial (IA) tem impulsionado a oferta de cursos gratuitos em Franca. Por meio do programa Caminho para o Emprego, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento ampliou as capacitações voltadas à tecnologia, com formações que combinam conteúdo teórico e atividades práticas.
Desde o início deste ano, três turmas já concluíram os cursos oferecidos pelo programa. A primeira reuniu 12 participantes entre janeiro e fevereiro, em um espaço tecnológico instalado no Terminal Rodoviário. A segunda contou com 20 alunos e foi realizada entre março e abril, na Escola Antônio Sicchierolli.
As duas formações ocorreram em parceria com a empresa ACT (Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação), por meio da Lei de Economia Solidária.
A turma mais recente, do curso "Processos Ágeis com IA", teve 14 participantes e foi realizada entre 13 de julho e 5 de agosto, também na Escola Antônio Sicchierolli, com aulas semanais no período noturno.
Além disso, uma nova turma está em andamento na Fatec de Franca, com 20 participantes, também em parceria com a ACT.
Curso ensina desenvolvimento de aplicações com IA
Entre as próximas capacitações previstas está o curso "Desenvolvimento de Aplicações com Inteligência Artificial com o Google Antigravity", que será realizado entre os dias 26 de agosto e 8 de outubro.
Serão oferecidas 20 vagas para pessoas com 18 anos ou mais. Para participar, é necessário ter Ensino Fundamental completo e conhecimentos básicos de informática e programação.
As aulas ocorrerão no Senai de Franca, localizado na avenida Presidente Vargas, 2.500, no Jardim Petráglia.
O conteúdo programático inclui conceitos e aplicações práticas de Inteligência Artificial, diferenças entre IA tradicional e IA generativa, uso de modelos de IA generativa, elaboração de prompts e desenvolvimento de protótipos.
Os participantes também terão contato com ferramentas como Gemini e Imagem, além de recursos voltados à geração de códigos e estruturação de projetos.
Marketing digital com IA é outra opção
Na sequência, o programa oferecerá o curso "Marketing Digital com Inteligência Artificial", previsto para ocorrer entre 19 de outubro e 23 de novembro.
A formação terá carga horária de 30 horas e disponibilizará 20 vagas. As aulas serão realizadas às segundas e terças-feiras, das 19h às 22h, também no Senai.
O curso será destinado a pessoas com 18 anos ou mais, Ensino Fundamental completo e conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.
Entre os conteúdos abordados estão estratégias de marketing digital e a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial para criação de conteúdo, divulgação e fortalecimento de negócios.
Alunos destacam aplicação prática
A vendedora Bruna Dal Sasso Martins, participante de uma das formações, afirmou que o curso ampliou seus conhecimentos sobre o uso da Inteligência Artificial no dia a dia profissional.
“Eu não conhecia as técnicas e tive uma visão ampliada sobre a parte administrativa, o que agregou bastante no meu dia a dia. Tenho uma loja on-line de maquiagem e, a partir do curso, criei um catálogo com o que aprendi”, relatou.
A comerciante Alba Neide Machado Tinoco, que atua na região central de Franca, também participou de uma das turmas e afirmou que a capacitação ajudou a superar dificuldades relacionadas ao uso da informática e a melhorar a divulgação de seus produtos.
Como se inscrever
As inscrições para os cursos gratuitos e os requisitos para participação estão disponíveis no portal da Prefeitura de Franca, na área do programa Caminho para o Emprego, dentro do ícone Escola Municipal Profissionalizante.
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