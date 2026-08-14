A procura por qualificação em Inteligência Artificial (IA) tem impulsionado a oferta de cursos gratuitos em Franca. Por meio do programa Caminho para o Emprego, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento ampliou as capacitações voltadas à tecnologia, com formações que combinam conteúdo teórico e atividades práticas.

Desde o início deste ano, três turmas já concluíram os cursos oferecidos pelo programa. A primeira reuniu 12 participantes entre janeiro e fevereiro, em um espaço tecnológico instalado no Terminal Rodoviário. A segunda contou com 20 alunos e foi realizada entre março e abril, na Escola Antônio Sicchierolli.

As duas formações ocorreram em parceria com a empresa ACT (Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação), por meio da Lei de Economia Solidária.