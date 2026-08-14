A pista de atletismo do Complexo Poliesportivo de Franca será palco, neste sábado, 15, a partir das 8h30, do Circuito Regional de Atletismo Franca. Promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, o evento é gratuito e voltado à participação de crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias.

A competição reunirá jovens atletas das categorias Sub-10 (nascidos em 2017, 2018 e 2019), Sub-12 (2015 e 2016), Sub-14 (2013 e 2014), Sub-16 (2011 e 2012) e Sub-18 (2009 e 2010).

Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, o circuito tem como objetivo incentivar a prática do atletismo desde cedo, proporcionando aos participantes a vivência em competições e o desenvolvimento de valores importantes para a formação pessoal.