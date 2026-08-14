A avenida Antônio Barbosa Filho, no Jardim Francano, será interditada nos dois sentidos neste domingo, 16, das 7h às 16h, no trecho onde são realizadas as obras antienchentes do córrego dos Bagres, em Franca.

A interdição foi solicitada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para a instalação de um tubo destinado ao desvio do emissário de esgoto e a ligação das novas caixas construídas no local.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, durante o período de bloqueio também serão posicionados dois guindastes na avenida para a instalação dos dispositivos. A intervenção permitirá a conclusão da fundação da nova ponte que está sendo construída no trecho.