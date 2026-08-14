A avenida Antônio Barbosa Filho, no Jardim Francano, será interditada nos dois sentidos neste domingo, 16, das 7h às 16h, no trecho onde são realizadas as obras antienchentes do córrego dos Bagres, em Franca.
A interdição foi solicitada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para a instalação de um tubo destinado ao desvio do emissário de esgoto e a ligação das novas caixas construídas no local.
Segundo a Secretaria de Infraestrutura, durante o período de bloqueio também serão posicionados dois guindastes na avenida para a instalação dos dispositivos. A intervenção permitirá a conclusão da fundação da nova ponte que está sendo construída no trecho.
A Guarda Civil Municipal acompanhará a interdição e dará apoio e orientação a motoristas e pedestres. A Secretaria de Segurança orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas durante a execução dos serviços.
Obras avançam no Córrego dos Bagres
De acordo com a Prefeitura, já foram realizadas a montagem e a concretagem das peças pré-moldadas e dos tubulões que fazem parte da estrutura. Também foram concluídas a demolição da lateral do canal, a escavação do solo nas margens do córrego e a retirada e o transporte dos entulhos gerados pelos serviços.
As equipes iniciam agora a execução das vigas de concreto armado que darão sustentação à nova estrutura da ponte, entre as avenidas Antônio Barbosa Filho e Alonso y Alonso.
A intervenção no Córrego dos Bagres integra o maior pacote de obras antienchentes de Franca, que tem como objetivo ampliar a capacidade de drenagem e escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos.
Além do trecho da avenida Antônio Barbosa Filho, a Prefeitura mantém obras no córrego do Jardim Palmeiras e prevê iniciar, nos próximos dias, uma nova intervenção no Córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Viaduto Dona Quita.
Ao todo, o pacote de obras antienchentes prevê investimentos de cerca de R$ 40 milhões.
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