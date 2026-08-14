Maurício, que faz dupla sertaneja com o irmão Marcelo, agradece o carinho e as orações do público. Marcelo Gasparini está internado em Ribeirão Preto e vem compartilhando a rotina do tratamento contra o câncer através de vídeos nas redes sociais.
Maurício & Marcelo somam mais de 35 anos de carreira, parte dela no Clube da Viola, mas a agenda musical foi interrompida depois que Marcelo, de 54 anos, foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) em março deste ano. Eles são filhos do ex-prefeito de Ribeirão Preto e deputado Welson Gasparini, morto em 2024.
Na quarta-feira, 12, o Portal GCN/Sampi lembrou em uma matéria que a dupla se apresentou em Franca em novembro de 2025, lotando o show que fez parte das celebrações dos 35 anos de carreira. Quatro meses depois, ele foi diagnosticado com a doença e trava luta diária contra a doença.
Maurício, que acompanha de perto a luta do irmão e atualmente é vereador em Ribeirão Preto, reagiu à publicação com comentários das pessoas de fé, força e esperança. “Obrigado a todos pelo carinho e orações”, comentou. Ele também fez um apelo: quem deseja ajudar pode “procurar o Hemocentro para a doação de sangue”.
No último vídeo gravado e postado nas redes sociais nesta quarta-feira, Marcelo aparece cortando o cabelo. “O cabelo que caiu não leva a minha força, minha fé, minha esperança e muito menos a vontade de vencer essa batalha. Nada segura um homem determinado, com fé, na certeza de que dias melhores virão”, escreveu.
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