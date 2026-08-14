Maurício, que faz dupla sertaneja com o irmão Marcelo, agradece o carinho e as orações do público. Marcelo Gasparini está internado em Ribeirão Preto e vem compartilhando a rotina do tratamento contra o câncer através de vídeos nas redes sociais.

Maurício & Marcelo somam mais de 35 anos de carreira, parte dela no Clube da Viola, mas a agenda musical foi interrompida depois que Marcelo, de 54 anos, foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) em março deste ano. Eles são filhos do ex-prefeito de Ribeirão Preto e deputado Welson Gasparini, morto em 2024.

Na quarta-feira, 12, o Portal GCN/Sampi lembrou em uma matéria que a dupla se apresentou em Franca em novembro de 2025, lotando o show que fez parte das celebrações dos 35 anos de carreira. Quatro meses depois, ele foi diagnosticado com a doença e trava luta diária contra a doença.