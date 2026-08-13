Uma motorista perdeu o controle do carro enquanto descia a avenida Major Nicácio e acessava a avenida Hélio Palermo, em Franca, na noite dessa quarta-feira, 12. Para evitar que o veículo caísse no córrego às margens da via, a condutora direcionou o automóvel para a área de um posto de combustíveis.
O carro entrou no estabelecimento e atingiu pelo menos quatro veículos que estavam estacionados. A sequência da batida foi registrada pelas câmeras de segurança do posto.
Apesar dos danos provocados nos veículos, ninguém ficou ferido.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender à ocorrência. As causas e as circunstâncias que levaram à perda de controle do automóvel serão apuradas.
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