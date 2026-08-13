Uma moradora de Cristais Paulista viveu momentos de tensão na manhã de terça-feira, 11, após um homem invadir sua residência e ser flagrado dentro do imóvel com uma faca na mão. O caso aconteceu por volta das 11h.

Segundo o relato da vítima, o suspeito entrou pelos fundos da casa, após passar por um terreno vizinho e acessar um corredor lateral. Para entrar no imóvel, ele teria arrombado a janela de um quarto usando um pedaço de madeira.

Já dentro da residência, o homem teria mexido no guarda-roupa e levado cerca de R$ 100 que estavam na carteira da moradora. Ainda conforme o relato, ele também teria pegado dois celulares.

Suspeito aparece em câmera