14 de agosto de 2026
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VÍTIMA COM MEDO

Homem invade casa, furta dinheiro e é flagrado com faca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Homem invade a casa de mulher em Cristais Paulista
Homem invade a casa de mulher em Cristais Paulista

Uma moradora de Cristais Paulista viveu momentos de tensão na manhã de terça-feira, 11, após um homem invadir sua residência e ser flagrado dentro do imóvel com uma faca na mão. O caso aconteceu por volta das 11h.

Segundo o relato da vítima, o suspeito entrou pelos fundos da casa, após passar por um terreno vizinho e acessar um corredor lateral. Para entrar no imóvel, ele teria arrombado a janela de um quarto usando um pedaço de madeira.

Já dentro da residência, o homem teria mexido no guarda-roupa e levado cerca de R$ 100 que estavam na carteira da moradora. Ainda conforme o relato, ele também teria pegado dois celulares.

Suspeito aparece em câmera

O homem ainda teria ido até a cozinha, onde abriu a geladeira e mexeu nos armários. Foi nesse momento que ele apareceu nas imagens de uma câmera de segurança instalada na residência, segurando uma faca.

A moradora contou que ficou em estado de choque após a invasão e passou a noite sem conseguir dormir. Segundo ela, foi necessário tomar um calmante depois do ocorrido.

De acordo com a vítima, o imóvel possui câmeras de segurança e as imagens registraram o rosto do suspeito. O material deve ajudar na investigação. 

Até o fechamento deste texto, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito.

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