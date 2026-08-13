Uma briga entre dois estudantes da Escola Estadual "João Marciano de Almeida" terminou em confusão envolvendo adultos na noite dessa quarta-feira, 12, na rua Espírito Santo, no Jardim Boa Esperança, em Franca. Segundo relatos de testemunhas, os alunos, um do 8º e outro do 9º ano do Ensino Fundamental, se envolveram em uma agressão que posteriormente teria levado à participação de pais, responsáveis e de um homem ainda não identificado.

De acordo com uma testemunha, o aluno do 8º ano teria dado um soco no colega, que chegou a desmaiar.

Ainda conforme o relato, pais e responsáveis que estavam no local cercaram o estudante apontado como autor da agressão e passaram a repreendê-lo verbalmente, afirmando que ele "não podia fazer isso".