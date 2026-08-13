13 de agosto de 2026
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VEJA

Briga na saída do 'João Marciano' envolve alunos e adultos

Por Leonardo de Oliveira e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Confusão envolvendo alunos e adultos na saída da E.E. João Marciano de Almeida, em Franca
Confusão envolvendo alunos e adultos na saída da E.E. João Marciano de Almeida, em Franca

Uma briga entre dois estudantes da Escola Estadual "João Marciano de Almeida" terminou em confusão envolvendo adultos na noite dessa quarta-feira, 12, na rua Espírito Santo, no Jardim Boa Esperança, em Franca. Segundo relatos de testemunhas, os alunos, um do 8º e outro do 9º ano do Ensino Fundamental, se envolveram em uma agressão que posteriormente teria levado à participação de pais, responsáveis e de um homem ainda não identificado.

De acordo com uma testemunha, o aluno do 8º ano teria dado um soco no colega, que chegou a desmaiar.

Ainda conforme o relato, pais e responsáveis que estavam no local cercaram o estudante apontado como autor da agressão e passaram a repreendê-lo verbalmente, afirmando que ele "não podia fazer isso".

A situação ganhou novos contornos quando um homem, cuja identidade e relação com os envolvidos ainda não foram confirmadas, teria agredido o adolescente do 8º ano com um soco.

Na sequência, colegas do estudante tentaram defendê-lo. A testemunha afirma que o homem também desferiu um chute contra outro adolescente. Por se tratar de um adulto, os jovens recuaram e correram.

Confusão na rua

Durante o tumulto, um dos adolescentes arremessou uma garrafa de vidro em direção ao homem, que passou a perseguir os estudantes pela rua.

A movimentação chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Imagens registradas por testemunhas mostram um grande número de pessoas concentradas em frente à unidade escolar durante a confusão.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos ou registro de boletim de ocorrência.

O que diz a Seduc?

Em nota encaminhada à reportagem, a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca, ligada à Seduc (Secretaria Estadual de Educação), lamentou o ocorrido e afirmou repudiar qualquer tipo de violência, dentro ou fora do ambiente escolar.

Segundo a URE, assim que a equipe gestora tomou conhecimento do desentendimento entre os estudantes, ocorrido fora da unidade de ensino, atuou para conter a situação e separar os envolvidos.

A Secretaria informou ainda que, durante o episódio, alguns responsáveis também participaram da confusão, o que levou a direção da escola a acionar a Polícia Militar.

A URE informou que a equipe regional do Conviva-SP (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar) acompanha o caso.

Por fim, a direção da escola, através da URE, afirmou que permanece à disposição das famílias para prestar os esclarecimentos necessários e reforçou o compromisso da unidade com a promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado na cultura de paz.

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