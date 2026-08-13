Uma briga entre dois estudantes da Escola Estadual "João Marciano de Almeida" terminou em confusão envolvendo adultos na noite dessa quarta-feira, 12, na rua Espírito Santo, no Jardim Boa Esperança, em Franca. Segundo relatos de testemunhas, os alunos, um do 8º e outro do 9º ano do Ensino Fundamental, se envolveram em uma agressão que posteriormente teria levado à participação de pais, responsáveis e de um homem ainda não identificado.
De acordo com uma testemunha, o aluno do 8º ano teria dado um soco no colega, que chegou a desmaiar.
Ainda conforme o relato, pais e responsáveis que estavam no local cercaram o estudante apontado como autor da agressão e passaram a repreendê-lo verbalmente, afirmando que ele "não podia fazer isso".
A situação ganhou novos contornos quando um homem, cuja identidade e relação com os envolvidos ainda não foram confirmadas, teria agredido o adolescente do 8º ano com um soco.
Na sequência, colegas do estudante tentaram defendê-lo. A testemunha afirma que o homem também desferiu um chute contra outro adolescente. Por se tratar de um adulto, os jovens recuaram e correram.
Confusão na rua
Durante o tumulto, um dos adolescentes arremessou uma garrafa de vidro em direção ao homem, que passou a perseguir os estudantes pela rua.
A movimentação chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Imagens registradas por testemunhas mostram um grande número de pessoas concentradas em frente à unidade escolar durante a confusão.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos ou registro de boletim de ocorrência.
O que diz a Seduc?
Em nota encaminhada à reportagem, a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca, ligada à Seduc (Secretaria Estadual de Educação), lamentou o ocorrido e afirmou repudiar qualquer tipo de violência, dentro ou fora do ambiente escolar.
Segundo a URE, assim que a equipe gestora tomou conhecimento do desentendimento entre os estudantes, ocorrido fora da unidade de ensino, atuou para conter a situação e separar os envolvidos.
A Secretaria informou ainda que, durante o episódio, alguns responsáveis também participaram da confusão, o que levou a direção da escola a acionar a Polícia Militar.
A URE informou que a equipe regional do Conviva-SP (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar) acompanha o caso.
Por fim, a direção da escola, através da URE, afirmou que permanece à disposição das famílias para prestar os esclarecimentos necessários e reforçou o compromisso da unidade com a promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado na cultura de paz.
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