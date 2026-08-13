Um homem de 55 anos, morador de Campinas, que era considerado desaparecido, foi localizado pela Guarda Civil Municipal na noite dessa quarta-feira, 12, em Rifaina. Ele estava em um veículo identificado pelo sistema de monitoramento do município.

Segundo a GCM, por volta das 21h30, o sistema de monitoramento identificou a entrada em Rifaina de um veículo que possuía vínculo com um registro de desaparecimento.

A equipe iniciou as buscas e encontrou o automóvel estacionado em um posto de serviços. Durante a abordagem, o homem se mostrou bastante emocionado e relatou aos agentes que enfrentava dificuldades relacionadas à saúde de um familiar.