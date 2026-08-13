Um homem de 55 anos, morador de Campinas, que era considerado desaparecido, foi localizado pela Guarda Civil Municipal na noite dessa quarta-feira, 12, em Rifaina. Ele estava em um veículo identificado pelo sistema de monitoramento do município.
Segundo a GCM, por volta das 21h30, o sistema de monitoramento identificou a entrada em Rifaina de um veículo que possuía vínculo com um registro de desaparecimento.
A equipe iniciou as buscas e encontrou o automóvel estacionado em um posto de serviços. Durante a abordagem, o homem se mostrou bastante emocionado e relatou aos agentes que enfrentava dificuldades relacionadas à saúde de um familiar.
Ele informou ainda que estava fora de casa desde o dia 8 de agosto.
Reencontro com a filha
A GCM entrou em contato com a filha do homem, responsável pelo registro do desaparecimento. Segundo a corporação, ela demonstrou grande preocupação com a situação.
O homem permaneceu na base operacional da GCM sob os cuidados dos agentes até a chegada da filha, por volta das 3h desta quarta-feira, 13.
O reencontro foi marcado pela emoção. Na sequência, os dois retornaram em segurança para casa.
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