13 de agosto de 2026
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Homem desaparecido em Campinas é localizado em Rifaina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/GCM de Rifaina
Homem que estava desaparecido durante abordagem da GCM de Rifaina
Homem que estava desaparecido durante abordagem da GCM de Rifaina

Um homem de 55 anos, morador de Campinas, que era considerado desaparecido, foi localizado pela Guarda Civil Municipal na noite dessa quarta-feira, 12, em Rifaina. Ele estava em um veículo identificado pelo sistema de monitoramento do município.

Segundo a GCM, por volta das 21h30, o sistema de monitoramento identificou a entrada em Rifaina de um veículo que possuía vínculo com um registro de desaparecimento.

A equipe iniciou as buscas e encontrou o automóvel estacionado em um posto de serviços. Durante a abordagem, o homem se mostrou bastante emocionado e relatou aos agentes que enfrentava dificuldades relacionadas à saúde de um familiar.

Ele informou ainda que estava fora de casa desde o dia 8 de agosto.

Reencontro com a filha

A GCM entrou em contato com a filha do homem, responsável pelo registro do desaparecimento. Segundo a corporação, ela demonstrou grande preocupação com a situação.

O homem permaneceu na base operacional da GCM sob os cuidados dos agentes até a chegada da filha, por volta das 3h desta quarta-feira, 13.

O reencontro foi marcado pela emoção. Na sequência, os dois retornaram em segurança para casa.

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