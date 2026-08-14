Pais de alunos da Escola Estadual "Maciel de Castro Júnior", em São José da Bela Vista, cidade localizada a 30 km de Franca, denunciaram ao Portal GCN/Sampi a falta de água na unidade desde a manhã de quarta-feira, 12. Segundo os relatos, o problema continuava nesssta quinta-feira, 13, afetando a rotina escolar e gerando preocupação com as condições de permanência dos estudantes.

De acordo com as informações encaminhadas à reportagem, alguns alunos teriam passado mal em razão do calor e da dificuldade de acesso à água. Os relatos também apontam que há salas de aula com ventiladores sem funcionamento, o que agravaria o desconforto durante as atividades.

Ainda conforme os denunciantes, a direção da escola informou que as aulas seriam mantidas normalmente na quinta-feira. A unidade estaria utilizando a água remanescente de um caminhão-pipa enviado na tarde de quarta-feira, mas havia receio de que o volume não seja suficiente para atender estudantes, professores e demais funcionários ao longo do dia.