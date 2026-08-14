14 de agosto de 2026
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PREOCUPAÇÃO

Pais denunciam falta de água em escola de São José da Bela Vista

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo/GCN
Escola Estadual 'Maciel de Castro Júnior', em São José da Bela Vista
Escola Estadual 'Maciel de Castro Júnior', em São José da Bela Vista

Pais de alunos da Escola Estadual "Maciel de Castro Júnior", em São José da Bela Vista, cidade localizada a 30 km de Franca, denunciaram ao Portal GCN/Sampi a falta de água na unidade desde a manhã de quarta-feira, 12. Segundo os relatos, o problema continuava nesssta quinta-feira, 13, afetando a rotina escolar e gerando preocupação com as condições de permanência dos estudantes.

De acordo com as informações encaminhadas à reportagem, alguns alunos teriam passado mal em razão do calor e da dificuldade de acesso à água. Os relatos também apontam que há salas de aula com ventiladores sem funcionamento, o que agravaria o desconforto durante as atividades.

Ainda conforme os denunciantes, a direção da escola informou que as aulas seriam mantidas normalmente na quinta-feira. A unidade estaria utilizando a água remanescente de um caminhão-pipa enviado na tarde de quarta-feira, mas havia receio de que o volume não seja suficiente para atender estudantes, professores e demais funcionários ao longo do dia.

A reportagem procurou a Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) para esclarecer a situação. Entre os questionamentos encaminhados, estão a causa da falta de água, a previsão para o restabelecimento do abastecimento, a confirmação dos relatos de alunos que passaram mal, as medidas emergenciais adotadas para garantir água potável, a situação dos ventiladores e os motivos para a manutenção das aulas diante das condições relatadas.

O que diz a Seduc? 

Em nota, a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca informou que a falta de água registrada na região na quarta-feira, 12, exigiu a contratação de um caminhão-pipa para normalizar o abastecimento da Escola Estadual "Maciel de Castro Filho" na quinta-feira, 13. 

Segundo a Secretaria da Educação, o problema não comprometeu o preparo das refeições, o funcionamento dos banheiros nem a oferta de água para consumo de alunos e servidores. A URE acrescentou que acionou a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) para realizar a manutenção da bomba da caixa d'água, que teria sofrido uma sobrecarga durante a madrugada.

A pasta também negou a existência de ventiladores quebrados na unidade, afirmando que a última manutenção dos equipamentos foi realizada na segunda-feira, 10.

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