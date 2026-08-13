Depois da repercussão dos episódios do podcast Arena GCN, do Portal GCN/Sampi, em que compartilhou detalhes da gestão do Big Compra, o empresário Claudinei de Sousa participa, na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, do workshop "Varejo sem Segredos". O evento será realizado no Comfort Hotel, em Franca, a partir das 19h, com participação gratuita mediante inscrição.
A iniciativa surgiu após o interesse despertado pelos dois episódios do podcast, nos quais Claudinei abordou temas como controle de perdas, ruptura de gôndola, margem de lucro, negociação com fornecedores e indicadores de desempenho. A grande procura por mais informações motivou a realização de uma imersão presencial voltada a empresários e profissionais do varejo alimentar.
Segundo Claudinei, a ideia de promover um evento como esse é antiga, mas ganhou força apenas agora, quando ele acredita estar no momento certo para compartilhar sua experiência.
"Há alguns anos já existia a vontade de fazer algo nesse sentido. Chegamos até a iniciar esse movimento, mas acredito que Deus faz as coisas na hora certa. Naquele momento ainda não estávamos preparados. Hoje conseguimos reunir experiência e conteúdo para entregar algo que realmente possa fazer diferença para outros empresários."
Para o apresentador do podcast Arena GCN, Corrêa Neves Jr., que conduzirá o bate-papo com o empresário após a palestra, o objetivo é colocar o empresário diante dos números da própria operação, mostrar onde o dinheiro está sendo perdido e transformar informação em decisão prática para a empresa.
"Não queremos fazer mais uma palestra sobre varejo. Queremos colocar números na mesa, discutir problemas reais e mostrar ao empresário o que ele pode mudar na operação já no dia seguinte", disse o jornalista.
Experiência para evitar erros
O fundador do Big Compra afirma que sempre manteve as portas da empresa abertas para empreendedores interessados em conhecer seus processos de gestão e que o workshop amplia esse propósito.
"Sempre procurei abrir as portas do Big Compra para quem quisesse entender como funciona cada setor, como organizamos nossos processos e de que forma conduzimos o negócio. A ideia sempre foi contribuir para que outros empresários também pudessem evoluir."
Para ele, a consolidação de sua trajetória empresarial e a construção de uma presença mais forte nas redes sociais deram a credibilidade necessária para transformar esse conhecimento em conteúdo acessível.
"Primeiro trabalhamos no fortalecimento da minha imagem como empresário para que as pessoas entendessem que existe uma história, uma bagagem e resultados que me qualificam para compartilhar conhecimento. O objetivo é ajudar não apenas quem atua no varejo alimentar, mas qualquer empresário que queira crescer."
Com mais de 45 anos de atuação no setor, Claudinei acredita que sua principal contribuição será mostrar caminhos que podem evitar erros comuns na gestão dos negócios. "Ao longo dessa caminhada enfrentei muitas dificuldades, cometi erros, aprendi bastante e cresci como empresário. Hoje acredito que posso ajudar pequenos e médios empreendedores a não precisarem passar pelos mesmos desafios que enfrentei. Se eu conseguir encurtar esse caminho para alguém, já terá valido a pena", diz.
Gestão baseada em indicadores
O conteúdo do workshop abordará temas como controle de perdas, ruptura de estoque, margem versus giro, negociação com fornecedores e acompanhamento de indicadores de desempenho - assuntos que marcaram sua participação no podcast.
Dados da 8ª Pesquisa Abrappe de Perdas no Varejo Brasileiro, realizada em parceria com a KPMG, mostram que o índice médio de perdas do varejo alimentar passou de 1,91% em 2023 para 2,39% em 2024. Nos supermercados convencionais, o percentual chega a 2,79%, enquanto nos mercados de vizinhança alcança 3,30%, índices que podem comprometer significativamente a margem de lucro das empresas.
A imersão é voltada a proprietários de supermercados, mercados de bairro, minimercados, hortifrutis, mercearias, lojas de conveniência, além de gerentes, compradores e demais profissionais que atuam na operação do varejo alimentar.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente pelo formulário disponibilizado pela organização.
Serviço
Workshop "Varejo sem Segredos" – Claudinei de Sousa
Data: 19 de agosto de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Comfort Hotel – Franca
Inscrições: gratuitas, pelo formulário on-line ou pelo telefone (16) 3713-8999
Realização: Big Compra, Portal GCN e Rádio Difusora.
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