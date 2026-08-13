Depois da repercussão dos episódios do podcast Arena GCN, do Portal GCN/Sampi, em que compartilhou detalhes da gestão do Big Compra, o empresário Claudinei de Sousa participa, na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, do workshop "Varejo sem Segredos". O evento será realizado no Comfort Hotel, em Franca, a partir das 19h, com participação gratuita mediante inscrição.

A iniciativa surgiu após o interesse despertado pelos dois episódios do podcast, nos quais Claudinei abordou temas como controle de perdas, ruptura de gôndola, margem de lucro, negociação com fornecedores e indicadores de desempenho. A grande procura por mais informações motivou a realização de uma imersão presencial voltada a empresários e profissionais do varejo alimentar.

Segundo Claudinei, a ideia de promover um evento como esse é antiga, mas ganhou força apenas agora, quando ele acredita estar no momento certo para compartilhar sua experiência.