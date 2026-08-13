A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para uma onda de calor que deve atingir grande parte do território paulista entre esta quinta-feira, 13, e a próxima quarta-feira, 19. O interior do Estado será a região mais afetada, e Franca está entre as cidades onde as temperaturas poderão ficar até 7°C acima da média histórica para o período.
O cenário é provocado pela atuação de uma intensa massa de ar quente e seco, que favorecerá dias de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e aumento do risco de queimadas. Diante da previsão, o órgão orienta a população a adotar medidas de prevenção para reduzir os impactos tanto à saúde quanto ao meio ambiente.
A rápida elevação das temperaturas, após dias mais amenos, também exige atenção. De acordo com a tenente Carolina, médica pneumologista do Departamento de Atendimento Médico da Casa Militar, o calor associado à baixa umidade do ar deixa as mucosas mais sensíveis.
Somado à maior circulação de vírus respiratórios durante o inverno, esse cenário favorece o aumento de infecções respiratórias, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares ou alergias.
Além dos grupos considerados mais vulneráveis, qualquer pessoa pode sentir os efeitos do tempo seco, como irritação nos olhos, nariz e garganta, além de desconforto respiratório.
Por isso, a recomendação é reforçar a hidratação ao longo do dia, umidificar os ambientes sempre que possível, evitar exposição prolongada ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde e manter os locais bem ventilados.
Outro ponto de preocupação é o aumento do risco de incêndios em vegetação. Com o clima seco e a vegetação ressecada, a Defesa Civil orienta que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos, evite descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e comunique imediatamente qualquer foco de incêndio ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou à Defesa Civil, pelo 199.
Temperaturas sobem ao longo da semana
A previsão indica que o calor ganhará força gradativamente em Franca nos próximos dias. Nesta quinta-feira, 13, os termômetros devem variar entre 20°C e 31°C, com muitas nuvens e períodos de abertura de sol.
Na sexta-feira, 14, a máxima sobe para 32°C. Já no sábado, 15, a previsão é de sol predominante e temperatura de até 33°C.
O ápice da onda de calor deve ocorrer no domingo, 16, quando, segundo a Climatempo, os termômetros poderão atingir 34°C, a maior temperatura prevista para a semana. Apesar do aumento de nuvens entre a tarde e a noite, não há expectativa de chuva.
Diante desse cenário, é importante manter a hidratação, evitar atividades físicas e exposição ao sol nos horários de maior calor e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, que tendem a sentir com maior intensidade os efeitos do tempo seco.
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