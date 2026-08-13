A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para uma onda de calor que deve atingir grande parte do território paulista entre esta quinta-feira, 13, e a próxima quarta-feira, 19. O interior do Estado será a região mais afetada, e Franca está entre as cidades onde as temperaturas poderão ficar até 7°C acima da média histórica para o período.

O cenário é provocado pela atuação de uma intensa massa de ar quente e seco, que favorecerá dias de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e aumento do risco de queimadas. Diante da previsão, o órgão orienta a população a adotar medidas de prevenção para reduzir os impactos tanto à saúde quanto ao meio ambiente.

A rápida elevação das temperaturas, após dias mais amenos, também exige atenção. De acordo com a tenente Carolina, médica pneumologista do Departamento de Atendimento Médico da Casa Militar, o calor associado à baixa umidade do ar deixa as mucosas mais sensíveis.