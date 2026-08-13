Mais de dois anos após a tentativa de homicídio registrada durante a Expoagro de Franca, em 2024, João Vitor Gomes dos Santos, de 23 anos, será julgado nesta quinta-feira, 13, pelo Tribunal do Júri. A sessão estava marcada para as 9h, no Fórum de Franca.
João Vitor responde pela tentativa de homicídio contra Henrique da Silva Marques, de 26 anos, que foi esfaqueado durante uma confusão na madrugada de 19 de maio de 2024, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, durante a 53ª edição da Expoagro.
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Henrique e um primo tentaram separar uma briga que acontecia no recinto da festa. A situação evoluiu para uma confusão generalizada e Henrique passou a trocar agressões físicas com João Vitor.
Ainda conforme a acusação, durante o tumulto, João Vitor teria sacado uma faca do tipo “peixeirinha” e atingido Henrique com três golpes na região do tórax. Após o ataque, o acusado deixou o local.
Henrique sofreu perfurações graves e teve comprometimento da função respiratória. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma ambulância que estava de plantão na Expoagro e foi levado ao Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Franca, onde passou por procedimentos de drenagem torácica.
Defesa alega legítima defesa
Durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil, João Vitor afirmou que agiu para se defender. Em depoimento, disse que havia sido agredido durante a briga, caiu no chão e utilizou um objeto cortante que teria encontrado no local. Ele negou que tivesse intenção de matar Henrique.
A investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), porém, resultou na denúncia do Ministério Público por tentativa de homicídio. Para a acusação, o crime não foi consumado porque Henrique recebeu atendimento médico imediato.
Relembre
Na ocasião, familiares contaram que Henrique havia ido à Expoagro para assistir ao show da dupla Victor & Leo e acabou envolvido na confusão ao tentar apartar a briga.
A mãe da vítima, Márcia Rosaria Silva, afirmou que o filho chegou ao hospital em estado gravíssimo e questionou a segurança do evento e a fiscalização para impedir a entrada de armas no recinto.
Agora, mais de dois anos depois do ataque, o júri irá analisar as provas e decidir se João Vitor Gomes dos Santos será condenado ou absolvido da acusação de tentativa de homicídio.
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