Mais de dois anos após a tentativa de homicídio registrada durante a Expoagro de Franca, em 2024, João Vitor Gomes dos Santos, de 23 anos, será julgado nesta quinta-feira, 13, pelo Tribunal do Júri. A sessão estava marcada para as 9h, no Fórum de Franca.

João Vitor responde pela tentativa de homicídio contra Henrique da Silva Marques, de 26 anos, que foi esfaqueado durante uma confusão na madrugada de 19 de maio de 2024, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, durante a 53ª edição da Expoagro.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Henrique e um primo tentaram separar uma briga que acontecia no recinto da festa. A situação evoluiu para uma confusão generalizada e Henrique passou a trocar agressões físicas com João Vitor.