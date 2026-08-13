13 de agosto de 2026
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FRAUDE

Homem é preso ao tentar comprar TV e celular com RG de R$ 500

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Suspeito de 40 anos foi levado para a CPJ de Franca
Suspeito de 40 anos foi levado para a CPJ de Franca

Um homem de 40 anos, morador do Jardim Esmeralda, na zona oeste de Franca, foi detido pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira, 12, após tentar comprar uma televisão e um celular utilizando um RG de outra pessoa, em uma loja localizada na Rua do Comércio, no Centro.

Segundo o registro da ocorrência, o homem esteve no estabelecimento e tentou realizar a compra em duas oportunidades. Nas duas vezes, os funcionários conferiram a documentação apresentada e identificaram inconsistências nos dados.

A verificação apontou que o documento não correspondia às informações verdadeiras do suspeito. Diante da insistência, os funcionários acionaram a Polícia Militar.

Os cabos Pereira e Malta foram até o estabelecimento e abordaram o homem. Durante a ocorrência, foi constatado que ele utilizava um documento de identidade pertencente a outra pessoa.

Ainda segundo o relato, o suspeito teria afirmado que comprou o RG por R$ 500 com a intenção de utilizá-lo nas tentativas de compra.

O homem possui, conforme o registro policial, antecedentes por furto.

Após a abordagem, ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada.

O caso será investigado e pode envolver crimes relacionados ao uso de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de obtenção de vantagem mediante fraude.

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