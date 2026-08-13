Um homem de 40 anos, morador do Jardim Esmeralda, na zona oeste de Franca, foi detido pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira, 12, após tentar comprar uma televisão e um celular utilizando um RG de outra pessoa, em uma loja localizada na Rua do Comércio, no Centro.

Segundo o registro da ocorrência, o homem esteve no estabelecimento e tentou realizar a compra em duas oportunidades. Nas duas vezes, os funcionários conferiram a documentação apresentada e identificaram inconsistências nos dados.

A verificação apontou que o documento não correspondia às informações verdadeiras do suspeito. Diante da insistência, os funcionários acionaram a Polícia Militar.