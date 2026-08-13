Famílias de baixa renda atendidas pela Sabesp podem reduzir significativamente o valor da conta de água por meio da Tarifa Social Paulista. Dependendo da faixa de renda, o custo mensal pelo consumo de até 10 metros cúbicos (10 mil litros) de água pode ser de R$ 16,42 ou R$ 21.

O benefício é destinado principalmente às famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e é concedido automaticamente para quem possui cadastro atualizado e atende aos critérios estabelecidos pela companhia.

A Tarifa Residencial Vulnerável, no valor de R$ 16,42, é destinada às famílias em situação de extrema pobreza, com renda média de até R$ 218 por pessoa. Já a Tarifa Residencial Social, de R$ 21, atende famílias com renda per capita entre R$ 218 e meio salário mínimo.