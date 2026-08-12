12 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Câmera filma atropelamento na Major Nicácio em Franca; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Estado da moto após a colisão contra uma mulher na avenida Major Nicácio, em Franca
Estado da moto após a colisão contra uma mulher na avenida Major Nicácio, em Franca

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na avenida Major Nicácio, no bairro São José, em Franca, na noite dessa terça-feira, 11.

Nas imagens, duas pessoas aparecem atravessando a avenida fora da faixa de pedestres. Em seguida, a motociclista passou pelo local e atingiu uma delas.

Com o impacto, a pedestre e a motociclista foram arremessadas. A motociclista foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 

Até o fechamento deste texto, não há informações sobre o atendimento à pedestre.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.

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