Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na avenida Major Nicácio, no bairro São José, em Franca, na noite dessa terça-feira, 11.
Nas imagens, duas pessoas aparecem atravessando a avenida fora da faixa de pedestres. Em seguida, a motociclista passou pelo local e atingiu uma delas.
Com o impacto, a pedestre e a motociclista foram arremessadas. A motociclista foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Até o fechamento deste texto, não há informações sobre o atendimento à pedestre.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.