Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na avenida Major Nicácio, no bairro São José, em Franca, na noite dessa terça-feira, 11.

Nas imagens, duas pessoas aparecem atravessando a avenida fora da faixa de pedestres. Em seguida, a motociclista passou pelo local e atingiu uma delas.

Com o impacto, a pedestre e a motociclista foram arremessadas. A motociclista foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).