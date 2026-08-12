As Polícias Civis de Itirapuã e São Tomás de Aquino (MG) investigam a morte de Maicon Ferreira do Nascimento, de 23 anos, encontrado gravemente ferido na zona rural de Itirapuã no último sábado, 8. Ele foi socorrido, mas morreu na Santa Casa de Patrocínio Paulista. Outro jovem também foi agredido e permanece internado.
Segundo a Polícia Civil, ao menos cinco pessoas teriam participado das agressões. O grupo estaria procurando dois homens suspeitos de terem cometido um furto em um estabelecimento comercial de São Tomás de Aquino na sexta-feira, 7.
Os suspeitos foram identificados nesta quarta-feira, 12. Durante as diligências, um carro relacionado ao caso foi apreendido. Todos são moradores de São Tomás de Aquino. Os nomes não foram divulgados.
Vítima foi encontrada às margens de rodovia
De acordo com o boletim de ocorrência, Maicon foi localizado por policiais militares próximo ao km 10 da rodovia dos Agricultores, no sentido de São Tomás de Aquino. Ele estava usando apenas roupa íntima e apresentava diversos ferimentos, principalmente na cabeça e no rosto.
A outra vítima também foi deixada às margens da rodovia. O jovem foi levado para um hospital de São Sebastião do Paraíso (MG), onde permanece internado.
Ainda consciente, Maicon contou aos policiais que morava em São Tomás de Aquino e que havia sido confundido com o autor de um furto.
Segundo o relato registrado no boletim, ele teria sido colocado à força em um veículo, levado até a zona rural de Itirapuã e abandonado depois de ser agredido.
Morte e investigação
Maicon foi socorrido inicialmente para o pronto-socorro de Itirapuã e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Patrocínio Paulista. Ele chegou à unidade já sem vida.
O médico apontou como possível causa da morte agressão e trauma cranioencefálico. O corpo passou por exame necroscópico no Núcleo de Perícias Médico-Legais de Franca.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e tenta esclarecer quem participou das agressões e o que aconteceu antes de Maicon ser abandonado na zona rural.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais de São Tomás de Aquino informaram que Maicon era suspeito de participação em um furto, supostamente junto com outra pessoa. No momento em que foi encontrado, porém, ainda não havia informações suficientes para identificar os responsáveis pelas agressões.
Nesta quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo informou que a possível vítima do furto foi identificada e que um carro relacionado ao caso foi apreendido durante as diligências.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de São Tomás de Aquino, onde teria ocorrido o furto que antecedeu as agressões. A Polícia Civil de Itirapuã também auxilia nas apurações, já que Maicon foi encontrado no município paulista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.