As Polícias Civis de Itirapuã e São Tomás de Aquino (MG) investigam a morte de Maicon Ferreira do Nascimento, de 23 anos, encontrado gravemente ferido na zona rural de Itirapuã no último sábado, 8. Ele foi socorrido, mas morreu na Santa Casa de Patrocínio Paulista. Outro jovem também foi agredido e permanece internado.

Segundo a Polícia Civil, ao menos cinco pessoas teriam participado das agressões. O grupo estaria procurando dois homens suspeitos de terem cometido um furto em um estabelecimento comercial de São Tomás de Aquino na sexta-feira, 7.

Os suspeitos foram identificados nesta quarta-feira, 12. Durante as diligências, um carro relacionado ao caso foi apreendido. Todos são moradores de São Tomás de Aquino. Os nomes não foram divulgados.

Vítima foi encontrada às margens de rodovia