Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira, 12, no Jardim Esmeralda, em Franca. A prisão foi realizada por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima sobre a venda de drogas em uma casa do bairro. Durante o monitoramento, os agentes identificaram uma movimentação considerada característica de um ponto de venda de entorpecentes.

Com um mandado judicial de busca e apreensão, os policiais foram até o imóvel e abordaram o suspeito.

Drogas apreendidas