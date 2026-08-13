Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira, 12, no Jardim Esmeralda, em Franca. A prisão foi realizada por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima sobre a venda de drogas em uma casa do bairro. Durante o monitoramento, os agentes identificaram uma movimentação considerada característica de um ponto de venda de entorpecentes.
Com um mandado judicial de busca e apreensão, os policiais foram até o imóvel e abordaram o suspeito.
Drogas apreendidas
De acordo com a polícia, dentro de uma pochete que estava em posse do jovem foram encontradas 12 porções de maconha, 12 pedras de crack, 87 pinos de cocaína e R$ 52 em dinheiro trocado.
Durante a busca no imóvel, também foram apreendidos materiais que poderiam ser utilizados para embalar as drogas, como sacos ziplock e plástico filme. Lâminas, uma balança de precisão e um celular também foram recolhidos.
O jovem foi preso em flagrante e encaminhado a uma unidade prisional. Ele deve passar por audiência de custódia.
O caso foi registrado pela Dise de Franca como tráfico de drogas e cumprimento de mandado de busca e apreensão.
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