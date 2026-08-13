13 de agosto de 2026
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EM CANA

Jovem é preso com maconha, crack e cocaína em casa no Esmeralda

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Drogas, dinheiro, balança e materiais para embalo das drogas apreendidos
Drogas, dinheiro, balança e materiais para embalo das drogas apreendidos

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira, 12, no Jardim Esmeralda, em Franca. A prisão foi realizada por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima sobre a venda de drogas em uma casa do bairro. Durante o monitoramento, os agentes identificaram uma movimentação considerada característica de um ponto de venda de entorpecentes.

Com um mandado judicial de busca e apreensão, os policiais foram até o imóvel e abordaram o suspeito.

Drogas apreendidas

De acordo com a polícia, dentro de uma pochete que estava em posse do jovem foram encontradas 12 porções de maconha, 12 pedras de crack, 87 pinos de cocaína e R$ 52 em dinheiro trocado.

Durante a busca no imóvel, também foram apreendidos materiais que poderiam ser utilizados para embalar as drogas, como sacos ziplock e plástico filme. Lâminas, uma balança de precisão e um celular também foram recolhidos.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado a uma unidade prisional. Ele deve passar por audiência de custódia.

O caso foi registrado pela Dise de Franca como tráfico de drogas e cumprimento de mandado de busca e apreensão.

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