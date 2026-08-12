12 de agosto de 2026
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NA REGIÃO

Incêndio assusta moradores e atinge áreas próximas a casas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Defesa Civil
Fogo alto chega próximo às casas em Ipuã
Fogo alto chega próximo às casas em Ipuã

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores de Ipuã no fim da tarde desta quarta-feira, 12. As chamas atingiram áreas próximas a residências e escolas no bairro COHAB e provocaram uma grande quantidade de fumaça.

Por causa da intensidade da fumaça e da proximidade do fogo, famílias deixaram as casas e foram para as ruas.

Equipes da Defesa Civil, da Prefeitura e caminhões de usinas atuam no combate às chamas. Sítios e outras propriedades rurais próximas também foram atingidos pelo incêndio.

Combate às chamas

A proximidade do fogo com áreas habitadas deixou os moradores apreensivos. 

Ainda não havia informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

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