Um incêndio de grandes proporções assustou moradores de Ipuã no fim da tarde desta quarta-feira, 12. As chamas atingiram áreas próximas a residências e escolas no bairro COHAB e provocaram uma grande quantidade de fumaça.

Por causa da intensidade da fumaça e da proximidade do fogo, famílias deixaram as casas e foram para as ruas.

Equipes da Defesa Civil, da Prefeitura e caminhões de usinas atuam no combate às chamas. Sítios e outras propriedades rurais próximas também foram atingidos pelo incêndio.

Combate às chamas