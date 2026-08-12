Um incêndio de grandes proporções assustou moradores de Ipuã no fim da tarde desta quarta-feira, 12. As chamas atingiram áreas próximas a residências e escolas no bairro COHAB e provocaram uma grande quantidade de fumaça.
Por causa da intensidade da fumaça e da proximidade do fogo, famílias deixaram as casas e foram para as ruas.
Equipes da Defesa Civil, da Prefeitura e caminhões de usinas atuam no combate às chamas. Sítios e outras propriedades rurais próximas também foram atingidos pelo incêndio.
Combate às chamas
A proximidade do fogo com áreas habitadas deixou os moradores apreensivos.
Ainda não havia informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.
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