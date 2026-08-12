A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam, nesta quarta-feira, 12, dois suspeitos de participação no homicídio de um homem de 43 anos ocorrido em um bar no bairro Los Angeles, em Barretos. O crime aconteceu no dia 2 de agosto, durante uma briga generalizada, e a vítima foi morta com golpes de arma branca.
Um dos suspeitos, de 47 anos, foi preso pela Polícia Civil em casa, durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.
Outro investigado, Joelcio Resende Cassimiro, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar. Ele foi localizado no Condomínio Benedito Realindo Corrêa, conhecido como “Predinhos”, em Barretos.
Quatro são investigados
Ao todo, quatro pessoas são investigadas pela participação no crime. Além dos dois presos, Rodrigo Soares Roque, de 42 anos, conhecido como “Caçapa”, e Roni José Soares Roque, de 36 anos, conhecido como “Rone”, seguem foragidos. Os dois têm mandados de prisão temporária em aberto.
A Polícia Civil pede que informações sobre o paradeiro dos dois sejam comunicadas à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Barretos.
As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelo telefone (17) 3322-9094, pelo e-mail dig.barretos@policiacivil.sp.gov.br ou pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.
Relembre o caso
A confusão aconteceu por volta das 20h do dia 2 de agosto, nas proximidades de um bar no bairro Los Angeles. Segundo a Polícia Civil, um desentendimento entre frequentadores evoluiu para uma briga generalizada.
Durante a confusão, um homem de 43 anos foi morto com golpes de arma branca. O filho dele, de 24 anos, também foi atingido e ficou gravemente ferido. Outras duas pessoas, ambas de 46 anos, também sofreram ferimentos.
A investigação foi conduzida pela DIG de Barretos, com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e realizaram outras diligências até identificar os quatro suspeitos.
Com os elementos reunidos durante o inquérito, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária dos investigados e mandados de busca e apreensão nos endereços ligados a eles.
Os suspeitos são investigados pelo homicídio. As prisões são temporárias e ocorrem no curso do inquérito policial.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.