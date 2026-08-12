A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam, nesta quarta-feira, 12, dois suspeitos de participação no homicídio de um homem de 43 anos ocorrido em um bar no bairro Los Angeles, em Barretos. O crime aconteceu no dia 2 de agosto, durante uma briga generalizada, e a vítima foi morta com golpes de arma branca.

Um dos suspeitos, de 47 anos, foi preso pela Polícia Civil em casa, durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Outro investigado, Joelcio Resende Cassimiro, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar. Ele foi localizado no Condomínio Benedito Realindo Corrêa, conhecido como “Predinhos”, em Barretos.

Quatro são investigados